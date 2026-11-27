Dawid Karpiuk w zupełnie nowym wydaniu. To nie jest rock!

To może być jedno z największych muzycznych zaskoczeń! Dawid Karpiuk, znany jako lider, gitarzysta i wokalista rockowej formacji Dziwna Wiosna, postanowił pokazać światu zupełnie inne oblicze. Artysta właśnie ogłosił premierę swojego debiutanckiego solowego albumu i uprzedza fanów – to nie będzie kolejna rockowa płyta.

Nowy materiał, zatytułowany „KOSMOS”, to odważny skok w stronę alt popu. Jak zapowiada sam twórca, słuchaczy czeka prawdziwa „emocjonalna jazda bez trzymanki”. Wygląda na to, że lider jednego z najciekawszych polskich zespołów rockowych postanowił na chwilę odłożyć na bok ostre gitarowe riffy na rzecz czegoś zupełnie innego.

Spectrum | Człowiek z Metalu ESKA ROCK

Bezkompromisowy pop, który „wystawia środkowy palec”

Solowy projekt Dawida Karpiuka ma być artystyczną kontrą dla polskiej muzyki pop, która zdaniem twórcy często bywa tworzona pod radiowe listy przebojów i gusty dyrektorów festiwali. Jego album „KOSMOS” ma w sobie zarówno „gówniarską, dziecięcą naiwność”, jak i „absolutną bezkompromisowość”.

To ma być dowód na to, że dorosła muzyka pop w Polsce nie musi być formatowana i może stać się ambitnym, artystycznym przedsięwzięciem. Jak czytamy w zapowiedzi, to muzyka, która „znów może bezczelnie wystawiać środkowy palec do świata”.

Współpraca z producentem gwiazd

Za brzmienie albumu „KOSMOS” odpowiada Arek Kopera, znany ze współpracy z największymi gwiazdami polskiej sceny, takimi jak Sanah czy Daria Zawiałow. Okazuje się, że spotkanie tych dwóch artystów w studiu zaowocowało niezwykłą twórczą energią. Jak zdradza Karpiuk, praca nad płytą trwała rok i była pełna eksperymentów.

"Zrobiliśmy tę płytę we dwóch – opowiada Dawid Karpiuk. – Przez rok siedzieliśmy w studiu, zrobiliśmy w tym czasie czterdzieści demówek, po drodze pracowaliśmy też z innymi artystami. Okazało się, że się nawzajem totalnie inspirujemy. Kiedy siadaliśmy do pracy, byliśmy jak dwaj gówniarze, którzy wpadają do sklepu z zabawkami".

„Nie chciałem robić płyty gitarowej”

Artysta podkreśla, że kluczowym założeniem było odejście od brzmień, z których jest znany. Chciał świadomie uniknąć nagrywania albumu opartego na gitarach, ponieważ ten instrument jest nierozerwalnie związany z jego macierzystym zespołem.

"Nie narzucaliśmy sobie właściwie żadnych ograniczeń, poza tym, że nie chciałem robić płyty gitarowej. Od gitar mam Dziwną Wiosnę, gitara to jest moje DNA, to mój instrument. Ale chciałem zobaczyć co się dzieje także w innych światach i Arek pomógł mi otworzyć do nich drzwi – wyjaśnia muzyk. – Są tu rzeczy, które od lat siedziały mi w głowie i czekały. Na bycie zaśpiewanymi, zagranymi, wypowiedzianymi".

Wszystko wskazuje na to, że album „KOSMOS” będzie dla słuchaczy wielką podróżą pełną skrajnych emocji. Twórcy obiecują, że przy tych dźwiękach będzie można i śpiewać, i krzyczeć, i płakać.