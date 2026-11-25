Muzycy formacji Slipknot nawiązali współpracę ze słynną marką obuwniczą. Limitowana kolekcja niebawem trafi do sprzedaży

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Metallica nawiązała współpracę z kultową marką obuwniczą Dr. Martens. Teraz w ślady Jamesa Hetfielda i spółki poszli muzycy amerykańskiej formacji Slipknot.

W limitowanej kolekcji znajdą się nie tylko cztery unikatowe modele butów, ale także inne akcesoria. Całość czerpie garściami z bogatej symboliki zespołu. Projektanci wykorzystali m.in. znak rozpoznawczy grupy w postaci litery "S", słynny nonagram (chodzi o dziewięcioramienną gwiazdę) oraz kody kreskowe, które zdobiły kombinezony muzyków na wczesnym etapie ich kariery.

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Jeśli chodzi o buty, to do sprzedaży 27 listopada 2026 wejdą:

1460 Jungle Zip – klasyczna, czarna sylwetka glanów Dr. Martens wzbogacona o zamek z przodu oraz wytłoczone na cholewce logo "S" zespołu;

– klasyczna, czarna sylwetka glanów Dr. Martens wzbogacona o zamek z przodu oraz wytłoczone na cholewce logo "S" zespołu; Jadon Slipknot – model na charakterystycznej platformie, wyposażony w boczne klamry oraz wytłoczone detale w postaci nonagramu i kodu kreskowego;

– model na charakterystycznej platformie, wyposażony w boczne klamry oraz wytłoczone detale w postaci nonagramu i kodu kreskowego; 1461 Zip Slipknot – półbuty typu derby o dwukolorowym, czarno-czerwonym wykończeniu;

– półbuty typu derby o dwukolorowym, czarno-czerwonym wykończeniu; 1490 Slipknot 10 Eye – wysokie glany z chaotycznym systemem sznurowania, które miejscami sięga aż do samej pięty (ten model będzie dostępny wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym zespołu).

W skład kolekcji wchodzą także: plecak, etui na karty oraz skarpetki.

Muzycy Slipknot pracują nad nowym albumem. "Weszliśmy na wyższy poziom"

Prace nad ósmym studyjnym albumem grupy Slipknot nabierają odpowiedniego tempa. W obozie amerykańskiej formacji panuje niespotykana od lat twórcza euforia! O tym wszystkim opowiedział ostatnio Shawn "Clown" Crahan.

–Mogę oficjalnie powiedzieć, że napisaliśmy do tej pory mnóstwo piosenek. Mamy ogromną liczbę utworów, do których Corey [Taylor, wokalista - przyp. red.] zaśpiewał już robocze wersje demo. Nie przewidzieliśmy tego, co się wydarzyło – czyli nagrywania bez wysiłku i czystej frajdy. Każdy w zespole chce jamować i przynosić muzykę. [...] Robimy dokładnie to, na co mamy ochotę. Nie sądzę, żeby ludzie byli gotowi na to, co stworzyliśmy, bo nawet my mówimy, że weszliśmy na wyższy poziom –powiedział w rozmowie dla magazynu Rock Sound. Pozostaje więc teraz tylko czekać na oficjalną datę premiery całości.

Oto ciekawostki o albumie All Hope is Gone od formacji Slipknot: