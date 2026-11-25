Guns N' Roses zrobili to pierwszy raz od blisko 20 lat! Zespół złamał swoją żelazną zasadę

Amerykańska formacja Guns N' Roses w listopadzie koncertowała w Azji. 21 listopada 2026 roku muzycy wystąpili na stadionie Madya Gelora Bung Karno w Dżakarcie. Koncert w Indonezji niewątpliwie przeszedł do historii. Od lat żelaznym punktem kończącym niemal każdy występ grupy jest kultowy utwór Paradise City z debiutanckiego albumu Appetite for Destruction. Tym razem jednak, gdy wybrzmiały ostatnie dźwięki wspomnianego przeboju, publiczność nie zamierzała opuszczać stadionu i głośno domagała się od zespołu jeszcze przynajmniej jednej piosenki.

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Muzycy ulegli tej prośbie i złamali swoją wieloletnią tradycję koncertową. Postanowili zagrać coś na bis. Na taki gest zespół zdecydował się po raz pierwszy od niemal dwóch dekad (od lipca 2007 i występu w Japonii).

–Nie planowałem tego, ale w porządku! Zobaczmy. Zaczniemy od piosenki dla Ozzy’ego [Osbourne’a - przyp. red.] –powiedział ze sceny Rose.

Zespół zaprezentował najpierw Junior’s Eyes, cover z repertuaru Black Sabbath, a na sam koniec wykonał kultową balladą Patience z wydawnictwa GN’R Lies. Łącznie w setliście pojawiło się aż 29 utworów.

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Guns N' Roses znani są z maratońskich, trzygodzinnych koncertów, podczas których serwują fanom potężną dawkę rock’n’rolla. Muzycy, na przestrzeni lat, prześwietlili na scenie niemal całą autorską dyskografię. Jednak o czterech kawałkach zapomnieli.

Fani wciąż więc czekają na wykonanie Don't Damn Me (Use Your Illusion I), Get in the Ring (Use Your Illusion II), Shotgun Blues (Use Your Illusion II) oraz My World (Use Your Illusion II).

Najmniejsze szanse są na ten ostatni. W końcu mówimy o krótkim, elektronicznym utworze, który jest tak naprawdę solowym eksperymentem wokalisty Guns N' Roses. Ciężko sobie także wyobrazić, że grupa sięgnie po Get in the Ring, w którym Rose rozlicza się z dziennikarzami i krytykami muzycznymi, wymieniając ich nawet z nazwiska.

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