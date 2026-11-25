Sex Pistols powstali w 1975 roku w Londynie, a swój duży udział miał w tym projektant mody, promotor i menedżer muzyczny Malcolm McLaren. Formacja stawiała pierwsze kroki, trochę nawet koncertowała, wciąż nie miała jednak określonego składu - mianowicie brakowało w niej przede wszystkim wokalisty. Po poszukiwaniach został nim w końcu niejaki Johnny Rotten - obecnie znany jako John Lydon - który dołączył do Glena Matlocka, Steve’a Jonesa i Paula Cocka. Kapela zagrała swój pierwszy koncert w Marquee w lutym 1976 roku i szybko zwróciła na siebie uwagę opinii publicznej. W kolejnych miesiącach Sex Pistols dalej grali, aż w końcu na pokazie w Manchesterze z 20 lipca zebrana publiczność usłyszała jej zupełnie nowy utwór.

Sex Pistols – 5 ciekawostek o albumie "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols" | Jak dziś rockuje?

Czas anarchii

Mowa o kompozycji, zatytułowanej - i obecnie świetnie znanej na całym świecie - “Anarchy in the U.K.”. Choć po raz pierwszy została zagrana w lipcu, a w kolejnych miesiącach wybrzmiała na żywo jeszcze kilkukrotnie, swojej oficjalnej premiery doczekała się dopiero 26 listopada 1976 roku. Tym samym to ten dzień właśnie zapisał się w historii jako ten, kiedy to Sex Pistols wydali swój debiutancki singiel.

Numer natychmiastowo zwrócił uwagę słuchaczy i słuchaczek: charakterystyczne, surowe, napędzane gitarami brzmienie i oczywiście niepodrabialny styl śpiewania Rottena. Największe emocje wzbudził jednak tekst. Odebrany on został jako swoiste wypowiedzenie haseł i ideologii subkultury punk: bunt, potrzeba wolności i braku ograniczeń, sprzeciw wobec władzy i tego, co ta rzekomo chciała odbierać młodym ludziom. Kawałek stał się hymnem pokolenia, a z Sex Pistols uczynił jedną z najciekawszych i najbardziej obiecujących kapel podbijających światową muzykę.

Wyparcie się ideałów

“Anarchy in the U.K” znalazło się na debiutanckim - i jedynym - studyjnym albumie Pistolsów, czyli “Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols”. Utwór uznawany jest za jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych w historii - magazyn “Rolling Stone” umieścił go na liście ‘500 piosenek wszech czasów’.

Co ciekawe, po latach sam John Lydon odcinał się od przekazu, jaki niosła w sobie ta kompozycja. Jak tłumaczył, chociażby w wywiadzie dla “The Times” z 2022 roku, absolutnie nie popiera anarchii i określił ten polityczno-społeczny nurt słowami:

Anarchia to okropny pomysł. Wyjaśnijmy to sobie jasno. Nie jestem anarchistą. I jestem zdumiony, że istnieją strony internetowe – anarchistyczne strony .org – finansowane w całości przez korporacje, a mimo to bredzą o tym, że są poza gó**ianą burzą. To absurd. I robią to w markowych Martensach, plecakach i starannie wykonanych kominiarkach - mówił John Lydon w niedawnym wywiadzie.

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols":