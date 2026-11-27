Początek lat 70. z pewnością można określić jako szczyt kariery dla zespołu Black Sabbath. Formacja zadebiutowała w 1970 roku przełomowym dla heavy metalu albumem, zatytułowanym po prostu eponimem, a jeszcze w tym samym roku zaprezentowała światu kolejny klasyk - płytę Paranoid. Szybko okazało się, że zespół ma jeszcze naprawdę dużo do zaoferowania, gdy po kilku miesiącach wydała projekt, zatytułowany Master of Reality, a we wrześniu 1972 roku światło dzienne ujrzał czwarty już projekt - Vol. 4. Choć formacja nie cieszyła się uznaniem wśród krytyków, to jednak jej muzyka budziła powszechne zainteresowanie, intrygowała nowym, nieoczywistym brzmieniem, tak mrocznym, kojarzącym się z innym, dużo straszniejszym światem. Płyty sprzedawały się więc w milionach egzemplarzy i promowane były na światowych trasach koncertowych. Jest sukces, prawda? Tak, ale jak każdy, miał on swoją cenę.

Black Sabbath - 5 ciekawostek o albumie “Sabbath Bloody Sabbath”

Przezwyciężyć trudności twórczej niemocy

Zespół był zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąć na swoim czwartym albumie, postanowił więc podążyć tą samą ścieżką nagraniową, po drodze dość szybko zaczęły pojawiać się jednak różne trudności - problemy ze znalezieniem studia nagrań, wszechobecne używki, nad którymi muzycy powoli zaczęli tracić kontrolę. Największym jednak kłopotem była blokada twórcza, na którą po nagraniu czterech płyt zapadł Tony Iommi. Lider Black Sabbath, główny kompozytor w zespole, nie wiedział, od czego miał zacząć, nie mógł wpaść na żaden pomysł. A pozostali czekali. W końcu grupa wróciła do Wielkiej Brytanii i wynajęła słynny zamek Clearwell - miała nadzieje, że jego upiorna atmosfera pomoże, da twórczy zastrzyk. Pomysł okazał się być trafny - kolejne piosenki powstawały, a ukończone zostały ostatecznie w Morgan Studios w Willesden w północnym Londynie w 1973 roku.

Piąty album studyjny Black Sabbath ujrzał światło dzienne pod koniec listopada 1973 roku i co ciekawe, po raz pierwszy w karierze, przyniósł zespołowi naprawdę dobre recenzje krytyków.

Ciekawostki o "Sabbath Bloody Sabbath"

Dziś postrzega się ten album jako swoisty początek końca oryginalnego składu Black Sabbath. W kolejnych latach członkowie formacji mieli coraz większe problemy we wzajemnej pracy, czego ostatecznym efektem było wyrzucenie Ozzy'ego Osbourne'a w 1979 roku. Skupmy się jednak jeszcze na tym, co uznaje się za część "złotej ery legendy heavy metalu". Jakie ciekawostki kryją się za Sabbath Bloody Sabbath?

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