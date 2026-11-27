Męskie Granie 2026 już na płycie. Fani znów poczują letnie emocje

Dla wszystkich, którzy tęsknią za letnimi festiwalami, mamy świetną wiadomość. Emocje związane z tegoroczną trasą Męskie Granie powracają, i to w najlepszej możliwej formie. Od 27 listopada dostępny jest dwupłytowy album Męskie Granie 2026, który jest muzycznym zapisem 17. edycji tego kultowego wydarzenia.

Krążki wypełnione są po brzegi tym, za co publiczność pokochała tę trasę – koncertową energią, niezwykłymi spotkaniami artystów na scenie i zaskakującymi interpretacjami znanych utworów. To idealna okazja, by wrócić do wspomnień z koncertów, które tego lata odbyły się w sześciu miastach Polski.

Mellina: Igor Herbut - grałem wesela. Widziałem tam wszystko

Orkiestra Męskiego Grania i hit „Nareszcie” na żywo

Premierze albumu towarzyszy nie lada gratka dla fanów. W sieci pojawiła się właśnie koncertowa wersja singla „Nareszcie”, który stał się jednym z symboli tegorocznej edycji. Utwór w wykonaniu Męskie Granie Orkiestra, w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, zyskał teraz nową, jeszcze bardziej energetyczną odsłonę.

Studyjna wersja hymnu Męskiego Grania 2026 została wyświetlona na YouTube już ponad 27 milionów razy, a teraz każdy może poczuć atmosferę jego wykonania na żywo. To zapis momentu, który na długo pozostał w pamięci publiczności.

„Możemy na chwilę wrócić do letniej atmosfery”

Tradycja wydawania albumów podsumowujących trasę stała się nieodłącznym elementem projektu. Jak podkreśla Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec, to sposób na zatrzymanie ulotnych chwil na dłużej.

Męskie Granie to wyjątkowe wydarzenie – prawdziwe święto polskiej muzyki, które celebrujemy wspólnie już od 17 lat. Jedną z naszych tradycji stało się utrwalanie wakacyjnych muzycznych wspomnień i wydawanie ich jesienią w formie albumu. Dzięki temu możemy na chwilę wrócić do letniej atmosfery, ponownie przeżyć festiwalowe emocje i przedłużyć magię minionych wakacji – mówi.

Jak dodaje, płyty są zapisem wyjątkowych artystycznych spotkań. – Te płyty stanowią zapis fantastycznych muzycznych spotkań i utworów, które wybrzmiewają na żywo tylko raz, ale potem mogą zostać z nami na znacznie dłużej – wyjaśnia.

Nowa trasa już za rogiem?

Album Męskie Granie 2026 jest już dostępny na stronie mystic.pl, w wybranych sklepach muzycznych oraz na wszystkich popularnych platformach streamingowych. To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów projektu.

Organizatorzy zapowiedzieli, że pierwsze ogłoszenia dotyczące przyszłorocznej trasy pojawią się już w pierwszym tygodniu grudnia. Wygląda na to, że odliczanie do kolejnego muzycznego lata można zacząć lada moment!