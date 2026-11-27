Debiutancki album i plejada gwiazd. Jędrzej Wise nagrał z Nosowską i Quebonafide

Taki debiut nie zdarza się często. Na polskiej scenie muzycznej pojawił się artysta, który na swój pierwszy album zaprosił prawdziwą śmietankę gwiazd. Jędrzej Wise, bo o nim mowa, na płycie „Był sobie chłopiec” zgromadził gości, których nazwiska robią ogromne wrażenie. Wśród nich znaleźli się m.in. Kasia Nosowska i Piotr Rogucki.

To jednak nie koniec niespodzianek. Do kilku utworów swoje tekstowe „trzy grosze” dorzucił nie kto inny jak Jakub z Ciechanowa, szerzej znany jako Quebonafide. Takie wsparcie na samym starcie kariery to jasny sygnał, że na rynku pojawił się ktoś, kogo twórczością warto się zainteresować.

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„Nie boi się pokazać siniaków”

Czym Jędrzej Wise przekonał do siebie tak uznanych artystów? Wygląda na to, że szczerością i bezkompromisowym brzmieniem. Jego debiutancki album to muzyka, w której prostota ma jeden cel: trafiać prosto w serce. Artysta stawia na to, co najważniejsze – tekst, mocny riff i refren, który na długo zostaje w głowie.

Jednocześnie jego piosenki są surowe, brudne i pełne zadziorności. Słychać w nich echo zatęchłego garażu, w którym powstały. Jak czytamy w materiałach zapowiadających płytę, w świecie, w którym każdy chce dobrze wyglądać, Jędrzej Wise „wypuszcza piosenki, w których nie boi się pokazać siniaków”.

Grunge nie umarł?

Choć flanelowe koszule kojarzą się z minionymi dekadami, twórczość pochodzącego z Poznania, a wychowanego w Wielkiej Brytanii muzyka udowadnia, że grunge’owa wrażliwość ma się dobrze. W jego piosenkach do głosu dochodzą samotność, zagubienie i melancholia. To proste kompozycje, które zyskują głębię, gdy zawarte w nich emocje trafiają prosto w splot słoneczny.

Imponująca lista gości na płycie Jędrzeja Wise’a

Kasia Nosowska, Piotr Rogucki i Quebonafide to zaledwie początek imponującej listy współpracowników. Na debiutanckim krążku Jędrzeja Wise’a gościnnie pojawili się również Błażej Król, WaluśKraksaKryzys, Ofelia, Kyoku oraz Klaudia Sobotka.

Mimo tak wielu znanych nazwisk, na płycie nie ma wrażenia tłoku. Każdy z zaproszonych artystów pojawia się, by opowiedzieć historie, w których słuchacze mogą rozpoznać własne doświadczenia i zapomniane emocje. To opowieści o „sińcach”, które nosi w sobie każdy z nas.

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