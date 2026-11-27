Mikkey Dee z mocnym apelem do młodych muzyków. "Trzymajcie się z daleka od AI i wyhodujcie sobie kręgosłup"

Mikkey Dee to szwedzki perkusista greckiego pochodzenia, który przez ponad dwie dekady bębnił w zespole Motörhead. Przypomnijmy, że w przeszłości grał także w grupie dowodzonej przez Kinga Diamonda. Od dekady występuje natomiast z legendarną formacją Scorpions i poświęca czas na supergrupę Lex Legion.

Doświadczony muzyk, którego CV zdecydowanie robi wrażenie, nie jest osobą, która gryzie się w język. W najnowszym wywiadzie Dee podzielił się bezkompromisową radą dla początkujących artystów. Perkusista wskazał największe pułapki współczesnego rynku muzycznego.

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Dee był gościem podcastu Pod Scum. W pewnym momencie został zapytany o wskazówki dla młodych muzyków próbujących przebić się w branży.

Na początek – trzymajcie się z daleka od AI. Używajcie jej w mądry sposób, jako narzędzia do konkretnych rzeczy. Dam Wam przykład: z moim nowym zespołem Lex Legion zrobiliśmy drugi teledysk do utworu "Gypsy Tears". Byłem wtedy w trasie ze Scorpions i potrzebowaliśmy prostego klipu do singla. Użyliśmy więc AI do stworzenia wideo i uważam, że to jest w porządku – nie musicie tego oglądać, jeśli nienawidzicie AI, ale wyszło świetnie, jako mała ilustracja tekstu. Nigdy jednak nie używajcie jej zamiast własnej pracy. Trzymajcie się swoich zasad, piszcie własną muzykę i dużo próbujcie –zaznaczył perkusista.

Dee zwrócił także uwagę, że na presję czasu w dzisiejszym świecie. –Daj sobie czas. Nie musisz podbijać świata jednym czy dwoma albumami. Nie spiesz się, niech wszystko toczy się swoim rytmem. Twórz własną muzykę i dużo próbuj. Dla jakości zawsze znajdzie się miejsce. Uważam jednak, że wielu młodych ludzi chce jak najszybciej zyskać sławę lub odnieść sukces. [...] Dziś wszystko dzieje się na oczach ludzi w sieci, co rodzi frustrację –podsumował muzyk.

Scorpions ponownie w Polsce w 2027

Perkusistę będzie można zobaczyć z bliska w akcji w przyszłym roku. Niemiecka formacja Scorpions, która jest na scenie od ponad 60 lat, zagra 3 czerwca 2027 w krakowskiej Tauron Arenie w ramach trasy "Love, Peace & Rock’N’Roll".

Oto najlepsze albumy w dyskografii Scorpions [TOP5]: