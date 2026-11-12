Odszedł zdecydowanie za wcześnie. Tragiczna historia ostatnich lat życia Michaela Hutchence'ea z INXS

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-12 12:16

Michael Hutchence - wokalista INXS, kompozytor, autor teksów, aktor, symbol seksu lat 80. Trwająca dokładnie dwadzieścia lat kariera artysty mają swoje wielkie momenty, ale jej koniec dziś prezentuje się niczym symboliczna zapowiedź końca całego życia muzyka. Michael Hutchence zmarł 22 listopada 1997 roku.

Michael Hutchence - tragiczna śmierć wokalisty INXS | Mroczna strona rocka
Autor: Screen z YouTube/INXS/ Archiwum prywatne Jak zmarł Michael Hutchence?

Michael Hutchence urodził się 22 stycznia 1960 roku w Sydney. W dzieciństwie interesował się pływaniem, jednak szanse na karierę zostały przekreślone przez kontuzję ręki. Po pływaniu Michael zainteresował się poezją, a w ślad za tym poszła muzyka. Po kilkuletnim pobycie w Hong Kongu rodzina Hutchence wróciła do Australii, a Michael podjął naukę w Davidson High School - to właśnie tam poznał Andrew Farrissa, który szybko przekonał go, by zaczął śpiewać w jego zespole. W 1977 roku Panowie założyli nową grupę, która początkowo występowała jako The Vegetables, by w 1979 roku przyjąć nazwę INXS. Debiutancki album formacji ukazał się w 1980 roku, jednak przełomem okazał się być wydany dwa lata później Shabooh Shoobah, który dotarł do 46 miejsca w Stanach Zjednoczonych. Wraz z kolejnymi płytami sukces i popularność INXS na świecie rosły, a apogeum nadeszło wraz z wydaniem w 1987 roku krążka Kick, dziś uznawanego za jeden z najbardziej wpływowych albumów w muzyce rockowej.

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Niepokorny gwiazdor rocka

Mniej więcej w czasie największego sukcesu INXS, Michael Hutchence rozpoczął karierę filmową - w 1986 roku wcielił się w rolę uzależnionego od narkotyków frontmana punkowej kapeli w filmie Psy w kosmosie. Wtedy nikt jeszcze nie przypuszczał, że będzie to niczym swoista zapowiedź tragicznej przyszłości głównej gwiazdy produkcji... 

Za coraz większym sukcesem szedł coraz większy rozgłos, w centrum którego znalazł się właśnie Michael - charyzmatyczny wokalista o silnym, barytonowym głosie, magnetyzm, który bił od niego podczas występów, wizerunek, łączący w sobie pewną dozę delikatności i męskości sprawiły, że natychmiast został on okrzyknięty symbolem seksu lat 80., prawdziwą gwiazdą rocka tej dekady. Wizerunek ten podkreślał sam Michael, - okazjonalne zażywanie narkotyków, bójki, w jakie się wdawał, kolejne romanse, jakie nawiązywał z najpiękniejszymi kobietami w branży - Kylie Minogue czy Belindą Carlisle. Cały świat szalał na punkcie frontmana INXS.

Przechadzać się po równi pochyłej

Życie Michaela uległo nieodwracalnej zmianie w 1992 roku - to wtedy muzyk uległ poważnemu wypadkowi, który zaważył na reszcie jego życia. W 1992 roku Michael przebywał ze swoją ówczesną dziewczyną, modelką Heleną Christensen w Kopenhadze. W trakcie pozornie niewinnej przejażdżki rowerowej Michael wdał się w bójkę z taksówkarzem, w wyniku której uderzył głową w jezdnię. Dziś wiadomo już, że artysta doznał pęknięcia czaszki, początkowo jednak nie zdecydował się poprosić o pomoc lekarską, a gdy ta już nadeszła, na odwrócenie pewnych zmian było już za późno - Hutchence stracił węch i niemal całkowicie smak, zmagał się z atakami agresji, cierpiał także na nastroje depresyjne. Nie mogąc poradzić sobie ze zmianami, jakie zaszły w jego ciele, Michael zaczął coraz częściej sięgać po używki - alkohol i narkotyki.

W 1994 roku Michael związał się z  Paulą Yates - dziennikarką, która była w tym okresie żoną Boba Geldofa, jednego z najbardziej uznanych irlandzkich muzyków. Gdy romans wyszedł na jaw, rozpętał się prawdziwy skandal - Paula i Bob rozpoczęli walkę o opiekę nad dziećmi, a media nie spuszczały oka z tej dwójko oraz z frontmana INXS. Ten nie mógł sobie poradzić z całą sytuacją i regularnie atakował fotoreporterów. W 1996 roku Michael po raz pierwszy został ojcem - Paula urodziła córkę Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence. Do wszystkich tych problemów dochodziło uzależnienie od narkotyków, z którym zmagała się para. To na tej podstawie Bob Geldof robił wszystko, by zatrzymać dzieci z małżeństwa z Paulą przy sobie, nie zezwalał także na ich wyjazd do Australii, przez co dziennikarka większość czasu spędzała z dala od Michaela, także z ich wspólną córką, co ten znosił szczególnie źle.

Tragiczna śmierć Michaela Hutchence

Z czasem coraz mniejszym zainteresowaniem zaczęła się cieszyć muzyka INXS, co nie pomagało liderowi grupy. W kwietniu 1997 roku na rynku ukazał się dziesiąty album studyjny formacji, Elegantly Wasted, który promowany był na monumentalnej trasie, na której członkowie grupy świętowali także swoje dwudziestolecie. W listopadzie i grudniu zespół miał grać w swojej rodzinnej Australii. Michael nie był w najlepszej formie - źle znosił brak przy sobie Pauli i małej Tiger Lily, był zupełnie przytłoczony, gdy ukochana poinformowała go, że ze względu na kwestie prawne nie będzie mogła przyjechać do Australii, mimo wcześniejszej zapowiedzi. Wściekły Michael zadzwonił do Geldofa i najpierw prośbą, a następnie groźbą próbował zmusić go do wycofania pozwu. Hutchence skontaktował się z Michèle Bennett, swoją byłą dziewczyną - poprosił ją, by przyszła do niego, chciał z kimś porozmawiać. Kobieta przybyła ma miejsce godzinę po telefonie, jednak nikt nie otworzył drzwi.

Nieco ponad godzinę później do pokoju artysty weszła pokojówka - to ona odkryła jego ciało. Michael Hutchence był nagi, klęczał zwrócony twarzą do drzwi, na szyi miał pasek, którego drugi koniec znajdował się na automatycznym zamknięciu drzwi. W chwili śmierci muzyk miał raptem 37 lat. Śmierć wokalisty wstrząsnęła światem, jego fanami, a szczególnie partnerką, która nie mogła pogodzić się z całą sytuacją. Choć koroner, na podstawie sekcji zwłok orzekł, że muzyk zmarł w wyniku śmierci samobójczej przez powieszenie, będąc równocześnie pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków na receptę i walcząc z depresją, to kobieta do samego końca twierdziła, że śmierć jej ukochanego była efektem przypadku, a on sam poddawał się autoerotycznemu podduszaniu. Dowodem na tę przyczynę śmierci miał być fakt, że Michael nie pozostawił po sobie listu pożegnalnego. Trzy lata później Paula Yates zmarła w wyniku przedawkowania heroiny, a opiekę nad córką jej i Michaela Hutchence przejął Bob Geldof.

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INXS - 5 ciekawostek o albumie Kick
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