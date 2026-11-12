Tool - 5 ciekawostek o albumie “Lateralus” | Jak dziś rockuje?

We wrześniu 1996 roku zespół Tool wydał swój drugi studyjny album. Ænima okazała się być prawdziwym sukcesem, przełomem na ścieżce grupy. Niemal natychmiast po jego premierze ta rzuciła się w wir koncertów, tak w ramach własnej trasy koncertowej, jak i jako uczestnik kultowego Ozzfest.

Niestety, w tym samym czasie zespół znalazł się w centrum sporu prawnego z wytwórnią Volcano Entertainment. Strony oskarżały się wzajemnie o łamanie i niewywiązywanie się z umów. Konflikt trwał i to w jego trakcie członkowie Toola zaczęli działać w innych muzycznych projektach: Maynard James Keenan dołączył do A Perfect Circle, Adam Jones - The Melvins, Danny Carey działał za to z Jello Biafrą z Dead Kennedys. Pojawiły się plotki, jakoby Tool się rozpadał, w rzeczywistości jednak Jones, Carey i Chancellor pracowali nad nowym materiałem, czekając na powrót Keenana z trasy z APC. Do tego w 2000 roku ukazał się album koncertowy Salival, który sprawił, że fani i fanki stali się spokojniejsi o przyszłość zespołu. Tym bardziej, że także spór z labelem udało się polubownie zakończyć.

Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?

Muzyka - czy matematyka?

Tool oficjalnie ogłosił wydanie nowej płyty w styczniu 2001 roku. Formacja zdradziła tytuł, który miał brzmieć "Systema Encéphale" i zaprezentował liczącą 12 utworów tracklistę. Niestety, niemal natychmiast sieć zaczęły zalewać pliki z rzekomymi wersjami demo kawałków z nadchodzącej płyty grupy. Sami muzycy nie kryli krytyki wobec działań takich platform, jak słynny Napster, nic więc dziwnego, że zdając sobie sprawę z czasów, w jakich żyją zdecydowali się na... podstęp!

Tak tytuł, jak i lista kompozycji były fałszywe. Prawdziwa nazwa trzeciej płyty Toola brzmiała Lateralus i złożyło się na nią trzynaście piosenek. Projekt ukazał się oficjalnie 15 maja 2001 roku, kończąc tym samym 5-letnią przerwę wydawniczą grupy.

Na Lateralus zespół poszedł brzmieniowo zdecydowanie o krok dalej. Płyta tętni art rockiem i metalem progresywnym, do tego zaskakuje zaawansowaną, imponującą i niezwykle dopracowaną kompozycją, na którą szczególny wpływ miała... matematyka! Album dotarł na szczyt amerykańskiej listy przebojów, zapewnił zespołowi drugą nagrodę Grammy, a on sam kolejne miesiące spędził w promującej wydawnictwo trasie koncertowej.

Sprawdź w poniższej galerii, co skrywa "Lateralus":