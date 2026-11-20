300 tysięcy fanów w komunistycznym Berlinie. Powstaje dokument o legendarnym koncercie Bruce’a Springsteena

W lipcu 1988 roku, zaledwie kilkanaście miesięcy przed upadkiem Muru Berlińskiego, Bruce Springsteen oraz towarzyszący mu The E Street Band stanęli przed około 300-tysięczną publicznością w komunistycznej części Berlina. Nie da się ukryć, że ten występ przeszedł do historii. Dlatego nic dziwnego, że o tym występie powstanie film dokumentalny.

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Za reżyserię projektu, który będzie zatytułowany When the Walls Came Down, odpowiadają Nicholas de Taranto oraz Danielle Peck. W dokumencie pojawią się zupełnie nowe wywiady z samym Springsteenem, jego wieloletnim menedżerem Jonem Landauem, a także członkami zespołu: Royem Bittanem, Patti Scialfą, Steviem Van Zandtem, a także Maxem Weinbergiem.

Co istotne: twórcy całości oddali również głos dawnym mieszkańcom NRD, którzy uczestniczyli w tamtym wydarzeniu. Całość uzupełnią niepublikowane wcześniej materiały archiwalne oraz odtajnione dokumenty wschodnioniemieckiej służby bezpieczeństwa – Stasi – dotyczące amerykańskiej grupy.

Landau, w informacji prasowej, o tym występie powiedział tak:

Kiedy rozmawialiśmy z Bruce'em o zagraniu w komunistycznym Berlinie Wschodnim w 1988 roku, wiedzieliśmy, że będzie to miało duże znaczenie. Ale dopiero gdy dotarliśmy na tor kolarski Radrennbahn Weissensee i zobaczyliśmy 300 tys. fanów spragnionych muzyki, więzi, a przede wszystkim wolności, zrozumieliśmy, że będzie to koncert, który na zawsze pozostanie w naszych sercach – oraz w sercach każdego, kto tam wtedy był.

Z kolei sam Springsteen dodał: –Sama historia tego, jak w ogóle doszło do tego nieprawdopodobnego koncertu, jest równie porywająca. Ten koncert – i ten film – pokazują, jak muzyka, taniec i wolność idą ze sobą w parze. Prawie 40 lat później to przesłanie znów wydaje się aktualne.

Oficjalna data premiery dokumentu When The Walls Came Down nie została jeszcze ogłoszona.

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