Serial Ranczo to prawdziwa kopalnia charyzmatycznych, zapadających w pamięć postaci, tak męskich, jak i kobiecych. Do grona tych drugich z pewnością zalicza się Wioletka, czy też bardziej poważnie Wioletta Kotecka. Lokalna piękność, pracująca w wilkowyjskiej gospodzie, początkowo postrzegana była głównie przez pryzmat swojego wyglądu - do tego na jej temat we wsi krążyły nie do końca pozytywne opinie. Wraz z emisją kolejnych odcinków twórcy postanowili poświęcić bohaterce, w którą wcielała się Magdalena Waligórska-Lisiecka, dużo więcej czasu i pokazać jej zupełnie inną stronę. Wioletka była osobą o niezwykle dobrym sercu, a przy tym twardą i potrafiącą postawić na swoim. Była nie tylko dobrą i oddaną żoną policjanta Staśka (Arkadiusz Nader), ale też mamą ich córeczki, do tego zarządzającą tak licznie odwiedzaną przez mieszkańców Wilkowyj gospodą. Nie da się ukryć, że przez te wszystkie lata emisji, postać Wioletki przeszła ogromną przemianę i stała się jedną z ulubienic widzów.

Gwiazda "Rancza" po latach wraca na mały ekran. Magdalena Waligórska-Lisiecka dostała angaż w kultowej produkcji

To, co z pewnością wyróżniało Wioletkę to jej teksty. Błyskotliwe, trafne, niekiedy naprawdę zaskakujące. Czy je pamiętasz?

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Pamiętasz Wioletkę z "Rancza"? Sprawdź w quizie, czy dasz radę dokończyć jej najlepsze powiedzonka Pytanie 1 z 10 Dokończ cytat Wioletki: "Poważny mężczyzna musi porządnie..." Się wyspać Zjeść Wyglądać Następne pytanie