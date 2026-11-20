"Kiedy wchodzili na scenę, byli jak szefowie". Wokalista Judas Priest o fenomenie Iron Maiden

Brytyjska formacja Iron Maiden, po wielu latach, w końcu została oficjalnie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Na tegorocznej ceremonii muzyków grupy jednak nie było (są w trasie), ale na scenie hołd oddała im supergrupa, w której skład weszli: wokalistka i gitarzystka St. Vincent na wokalu, perkusista Brad Wilk (Rage Against the Machine), gitarzysta John 5 (Mötley Crüe) oraz członkowie Metalliki – gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo. Wspólnie wykonali kultowy utwór The Trooper. Wprowadzenia "Żelaznej Dziewicy" dokonał natomiast Jack Black, który także wziął udział w tym muzycznym hołdzie.

Tymczasem w nowym materiale wideo opublikowanym na oficjalnym kanale Rock and Roll Hall of Fame w serwisie YouTube, o grupie wypowiedział się Rob Halford, frontman Judas Priest.

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Myślę, że wśród muzyków istnieje takie przeczucie, dzięki któremu wyczuwasz wielkość nawet w jej wczesnych latach formowania się. Kiedy Maiden wchodzili na scenę, zachowywali się jak szefowie. Niezależnie od tego, przed kim grali jako support, czy byli gwiazdą wieczoru – kiedy wychodzili na scenę, przejmowali nad nią dowodzenie. Zawłaszczali ją. Było w nich ogromne poczucie wiary w siebie i zaangażowania, a to jest niesamowicie ważne dla każdego zespołu. Wyjście na scenę z poczuciem, że jest się na szczycie świata, stanowi kluczowy element budowania więzi między tym, co robicie jako zespół, a tworzeniem bazy fanów –wyjaśnił frontman Judas Priest.

Halford podkreślił, że siłą Iron Maiden od zawsze był unikalny styl, warsztat oraz odwaga w wyznaczaniu nowych kierunków w metalowym świecie. –Musisz oferować coś tak dobrego, tak innego i tak wyjątkowego, co nadaje twojemu zespołowi fundament oryginalności. Sposób, w jaki łączyły się wszystkie muzyczne umiejętności tego zespołu, ich brzmienie i występy na żywo – to wszystko tam było. W heavy metalu rodził się wtedy pionierski duch w zupełnie nowym wymiarze. To, co oferują, jest czymś naprawdę spektakularnym, niezwykłym i innym –podsumował wokalista, który do RaRHoF z Judas Priest dołączył w listopadzie 2022.

Jaka przyszłość czeka Iron Maiden? "Nie lubimy plotek"

Formacja Iron Maiden wciąż świętuje 50-lecie działalności za sprawą trasy koncertowej. Miała się ona zakończyć w tym roku, ale wiadomo, że w 2027 panowie jeszcze będą grać w ramach Run for Your Lives. W kwietniu i maju muzycy będą występować w Ameryce Północnej.

A co dalej z IM? Menedżer Rod Smallwood, w wywiadzie dla Radio Futuro, został o to ostatnio zapytany.

–Będę szczery, gdybym ci odpowiedział, musiałbym ciebie zastrzelić. Nie ujawniamy naszych planów. Dzielimy się nimi z fanami dopiero w momencie, kiedy wszystko jest już postanowione. Nie lubimy plotek –odparł.

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