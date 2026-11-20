Arek Jakubik uderza w polityków. Kultowy protest song w nowej wersji

Zespół Dr Misio z Arkiem Jakubikiem na czele wziął na warsztat prawdziwą legendę polskiej muzyki. Chodzi o utwór „Nie wierzę politykom” Tomka Lipińskiego, który mimo ponad 40 lat na karku, zdaniem muzyków, w ogóle nie stracił na aktualności. Grupa nagrała własną, zaskakującą wersję tego ponadczasowego hymnu buntu.

Słynne słowa „To oni! Wytyczyli granice / To oni! Zbudowali mur / To oni! Podzielili nas / To oni! Patrzą na nas z góry” wybrzmiewają dziś z nową, jeszcze większą mocą. Zespół postanowił całkowicie odmienić charakter piosenki, zamieniając ją w poruszający manifest skierowany do wszystkich, którzy mają dość politycznych podziałów.

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Mrok, gorycz i dziecięcy chór

Oryginalna wersja piosenki była pełna rockowego galopu i energii. Nowa interpretacja w wykonaniu Dr Misio idzie w zupełnie innym kierunku. Jak czytamy w zapowiedzi, w tej aranżacji jest znacznie więcej zniechęcenia i smutku. To wersja mroczna, rozgoryczona i przepełniona frustracją, która ma oddawać nastroje młodych pokoleń Polaków.

Twórcy postawili na niezwykle poruszający zabieg. Obok Arka Jakubika w utworze słychać śpiewające dzieci, co nadaje całości symbolicznego wymiaru. To właśnie w najmłodszych pokoleniach artyści upatrują nadziei na zmianę. Jak podkreślają, to one już niebawem będą decydować, kto ma reprezentować ich wartości i idee.

Arek Jakubik: "Musiałem to zrobić bezczelnie i bezkompromisowo"

Arek Jakubik nie ukrywa, że od dawna jest rozczarowany tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. To właśnie osobiste emocje skłoniły go do sięgnięcia po ten konkretny utwór. Jak sam przyznaje, od początku wiedział, że musi zinterpretować go po swojemu.

„Wiedziałem, że jeżeli mam nagrać cover “Nie wierzę politykom” to muszę to zrobić na swoich warunkach” – wyjaśnia lider Dr Misio. „Teraz ta piosenka wygląda tak, jakbyśmy nagrali “Satisfaction” The Rolling Stones, tyle, że dwa razy wolniej i bez jednego z najsłynniejszych riffów w historii muzyki rockowej. Ale moim zdaniem tylko tak, bezczelnie i bezkompromisowo, można robić covery kultowych piosenek” – dodaje.

Co na to autor oryginału? Reakcja Tomka Lipińskiego

Jakubik przyznał, że obawiał się reakcji autora piosenki. Po nagraniu nowej wersji wysłał ją do Tomka Lipińskiego i z niecierpliwością czekał na jego opinię. Odpowiedź przerosła jego oczekiwania. „Gdy powiedział, że mu się podoba, kamień spadł mi z serca” – wspomina wokalista.

Największym dowodem uznania był jednak wspólny występ. „A kiedy ostatnio zgodził się, żebyśmy razem zaśpiewali go na finał Top of the Rock w Sopocie w Operze Leśnej z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, byłem przeszczęśliwy” – opowiada Jakubik. Jego zdaniem ten wyjątkowy moment był najlepszą możliwą zapowiedzią nowego singla zespołu Dr Misio.

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