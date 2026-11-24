Lato to z wielu względów czas wyjątkowy. Jest on takowym również dla wszystkich fanów i fanek spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale przy bardzo konkretnej okazji - mianowicie na festiwalach muzycznych.

W okresie wakacyjnym naprawdę dużo się pod tym względem dzieje i dotyczy to nie tylko światowego rynku organizacji wydarzeń, ale również naszego rodzimego. To właśnie między czerwcem a wrześniem w naszym kraju odbywają się tak kultowe obecnie wydarzenia, jak: Mystic Festival, Open'er Festival, Orange Warsaw Festival, Pol'and'Rock Festival, OFF Festival, Męskie Granie czy Santander Letnie Brzmienia.

Akrobacje w studiu | Człowiek z Metalu w Esce ROCK

W ostatnich latach pojawiło się również całkiem sporo nowych nazw. Wyjątkowo głośnym echem odbił się organizowany w Poznaniu BitterSweet Festival. Fanów i fanki ciężkich brzmień zaś przyciągnęły takie wydarzenia, jak Summer Punch Festival, Rockowizna, Lost Generation oraz Hells Bells Festival. Wiadomo już także, że w 2027 roku po raz pierwszy odbędzie się Messt Festival, którego jedną z gwiazd będą m.in. Massive Attack. Mało? Wygląda na to, że tak i okazuje się, że za rok zorganizowany zostanie zupełnie nowy festiwal dla wielbicieli brzmień metalowych!

Nadlatuje UFO Metal Festival!

Jak ogłoszono w poniedziałek 23 listopada, jeszcze przed typowym okresem festiwalowym, gdyż już w kwietniu, odbędzie się impreza, która ma na celu przyciągnięcie miłośników i miłośniczki tych najcięższych brzmień.

Mowa o wydarzeniu pod nazwą UFO Metal Festival! Jest ono sygnowane hasłem "United Forces of Metal Festival" i na ten moment mamy na jego temat jedynie podstawowe informacje. Wiadomo, że UFO Metal Festival odbędzie się 6 kwietnia 2027 roku w katowickim Spodku. Nie wiadomo, kiedy miałaby ruszyć sprzedaż biletów.

Kto zagra na UFO Metal Festival?

Na ten moment nie znamy żadnych nazw ani nazwisk, które miałyby zagrać na tej nadchodzącej, jednodniowej imprezie. Nie da się jednak ukryć, że komentujący w mediach społecznościowych mają już swoje typy. Wśród najczęściej powtarzających się w komentarzach pojawiają się m.in. Slayer, Blood Incantation oraz Tony Iommi.

Pozostaje czekać na kolejne wieści z obozu UFO Metal Festival!

Kto zagra w Polsce w 2027 roku? Na te koncerty rockowe i metalowe czekamy najbardziej!