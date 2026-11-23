Peter Gabriel wciąż walczy o ekranizację legendarnego albumu Genesis

To bez wątpienia jeden z najważniejszych albumów w dorobku formacji Genesis. W listopadzie 1974 roku na rynku ukazał się krążek zatytułowany The Lamb Lies Down On Broadway. Było to ostatnie studyjne wydawnictwo nagrane przez Genesis z wokalistą Peterem Gabrielem w składzie.

Przypomnijmy, że jest to concept album. Całość opowiada historię Raela, młodego Portorykańczyka żyjącego w Nowym Jorku, który zostaje wciągnięty do dziwnego, podziemnego świata, gdzie musi stawić czoła własnym lękom i odnaleźć zaginionego brata Johna. Twórcą tej historii był Gabriel. Wokalista bardzo by chciał, aby zawartość The Lamb Lies Down On Broadway przenieść na duży ekran.

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Taki pomysł towarzyszy wokaliście niemal od momentu premiery płyty. Mimo tego, że minęło już ponad pięćdziesiąt lat, artysta wciąż wierzy, że ten projekt ujrzy w końcu światło dzienne.

W nowym wywiadzie, dla magazynu Mojo, Peter Gabriel zdradził, że połączył siły z argentyńskim scenarzystą, Nicolásem Giacobone, i razem pracują nad fabułą. Według zapowiedzi ma ona być wierna oryginalnej opowieści. Wokalista, we wspomnianej rozmowie, opowiedział także o kulisach powstawania płyty The Lamb Lies Down On Broadway.

Podczas nagrywania całości było mnóstwo kłótni. Chciałem opowiedzieć konkretną historię i napisać wszystkie teksty. Genesis było kolektywem autorów, trochę jak 10cc, ale niewiele wybitnych dzieł powstaje w wyniku głosowania komitetu. Pozwoliłem kolegom dopisać kilka rzeczy, ale nie sądzę, żeby w ogóle rozumieli, co ja, u diabła, próbuję zrobić i jaki ma to sens –wyjaśnił Gabriel.

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Trzy lata – dokładnie tyle musieliśmy czekać na nowy materiał od byłego wokalisty Genesis. Jak na Petera Gabriela to wręcz ekspresowe tempo! Wiadomo już, że krążek zatytułowany o\i trafi do sprzedaży już 27 listopada 2026 roku nakładem Real World Records. Nadchodzący album stanowi bezpośrednią kontynuację wydanego w 2023 i/o i wraz z nim tworzy wielki, składający się z 25 utworów konceptualny projekt.

–Ten album był bardziej maratonem niż sprintem. To będzie najdłuższa płyta, jaką kiedykolwiek wydałem. Piosenki są mieszanką myśli i uczuć. Wchodzimy w okres przełomowych zmian wywołanych przez sztuczną inteligencję, komputery kwantowe i interfejsy mózg-komputer. Rolą artysty jest patrzenie w tę mgłę i pokazywanie ludziom, co się w niej kryje –powiedział Peter Gabriel, cytowany w informacji prasowej.

Oto ciekawostki o albumie So od Petera Gabriela: