Peter Gabriel szczerze o kulisach odejścia z Genesis! "Phil Collins nienawidził moich kostiumów"

W sierpniu 1975 roku w mediach gruchnęła wiadomość: wokalista Peter Gabriel odchodzi z formacji Genesis. Dalsza przyszłość zespołu, bez tak charyzmatycznego frontmana, stanęła wówczas pod ogromnym znakiem zapytania... Zespół jednak przetrwał i działał sprawnie na rynku przez kolejne lata.

Przypomnijmy, że Gabriel postanowił opuścić skład Genesis po trasie koncertowej promującej The Lamb Lies Down on Broadway, szósty studyjny album w dorobku. Dla fanów to był zdecydowanie spory szok. Na jego decyzję wpłynęły kwestie osobiste, ale także rosnące różnice artystyczne wewnątrz zespołu. Gabriel po odejściu z Genesis rozpoczął natomiast karierę solową, która trwa zresztą do dziś.

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Znaleźliśmy się wtedy w dziwnej sytuacji, w której zespół – i wiem, że zabrzmi to arogancko – naprawdę martwił się o swoją przyszłość beze mnie. Ja natomiast byłem pewien, że poradzą sobie świetnie, ponieważ mieli mnóstwo przestrzeni, by stworzyć coś zupełnie nowego. Natomiast moje podejście brzmiało: "Pieprzyć spółdzielnię!" –wyjaśnił Gabriel w nowym wywiadzie dla magazynu Mojo.

Wokalista dodał ponadto, że punktem zapalnym była teatralna strona występów Genesis na żywo. –Phil [Collins - przyp. red.] nienawidził tych kostiumów. Chciał być jak muzyk jazzowy. Tak widział samego siebie – co rozumiałem – a tu obok niego stał ten idiota przebierający się w głupi kapelusz albo za chorobę weneryczną. Moja wizja była częścią tego, co czyniło Genesis tym, czym było, podobnie jak wizja Phila. Myślę jednak, że problem zaczyna się wtedy, gdy traktujemy wszystko zbyt poważnie –podsumował Peter Gabriel.

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Trzy lata – dokładnie tyle musieliśmy czekać na nowy materiał od byłego wokalisty Genesis. Jak na Petera Gabriela to wręcz ekspresowe tempo! Wiadomo już, że krążek zatytułowany o\i trafi do sprzedaży już 27 listopada 2026 roku nakładem Real World Records. Nadchodzący album stanowi bezpośrednią kontynuację wydanego w 2023 i/o i wraz z nim tworzy wielki, składający się z 25 utworów konceptualny projekt.

–Ten album był bardziej maratonem niż sprintem. To będzie najdłuższa płyta, jaką kiedykolwiek wydałem. Piosenki są mieszanką myśli i uczuć. Wchodzimy w okres przełomowych zmian wywołanych przez sztuczną inteligencję, komputery kwantowe i interfejsy mózg-komputer. Rolą artysty jest patrzenie w tę mgłę i pokazywanie ludziom, co się w niej kryje –powiedział Gabriel, cytowany w informacji prasowej.

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