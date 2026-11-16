Członkowie King Crimson i Porcupine Tree w O.R.k. szykują w Krakowie set życia

Progresywna uczta w Krakowie

O.R.k. – supergrupa, która redefiniuje brzmienia

Wieczór, którego nie można przegapić?

Szykujcie się na wieczór pełen art-rockowych ambicji i potężnej dawki alternatywnego rocka progresywnego! Już 20 listopada 2026 roku na scenie krakowskiego Klubu Gwarek zamelduje się supergrupa O.R.k., by zaprezentować materiał, który wstrząsnął sceną ciężkich brzmień. To nie wszystko – wieczór otworzy występ rodzimego składu JERZY GÓRKA ARTKIESTRA, gwarantując podróż przez złożone i wielowymiarowe pejzaże dźwiękowe. Zapowiada się koncert, który zadowoli najbardziej wymagających fanów niebanalnego grania.Nazwa O.R.k. to synonim najwyższej muzycznej klasy, a skład mówi sam za siebie. Mamy tu Pata Mastelotto, żywą legendę perkusji z King Crimson, Colina Edwina, byłego basistę Porcupine Tree, wielokrotnie nagradzanego kompozytora i wokalistę Lorenzo Esposito Fornasariego (LEF) oraz dziki, nieokiełznany talent gitarzysty Carmelo Pipitone. Grupa przyjeżdża do Polski tuż po sukcesie albumu "Firehose of Falsehoods", który kontynuuje ich muzyczną podróż, poruszając tematy frustracji, odkupienia i kondycji człowieka. Ich twórczość, określana przez krytyków jako "emocjonalna i surowa, a jednocześnie wyrafinowana", zyskała ogromne uznanie. Recenzenci z Prog UK okrzyknęli ich "tytanami prog/alt metalu", a MetalTalk wprost stwierdził, że O.R.k. "plasuje się wśród najlepszych współczesnych zespołów rocka progresywnego". Zanim jednak na scenie pojawią się gwiazdy wieczoru, publiczność rozgrzeje JERZY GÓRKA ARTKIESTRA. Zespół założony przez perkusistę grupy GOLEM to fuzja art-rocka, jazz-rocka i muzyki współczesnej, w której pobrzmiewają echa takich gigantów jak King Crimson, Mahavishnu Orchestra czy SBB. Ich przemyślane kompozycje, pełne zaskakujących zwrotów i improwizowanych partii, będą idealnym wprowadzeniem w klimat wieczoru.Bez wątpienia. O.R.k. zapowiada trasę z najdłuższym i najbardziej intensywnym zestawem utworów w swojej dotychczasowej karierze, obejmującym materiał ze wszystkich pięciu albumów studyjnych. Możemy więc liczyć zarówno na ulubione utwory fanów, jak i rzadko grane perełki. Ich koncerty to spektakle pełne dramaturgicznej dynamiki, mocnych beatów i porywających wokali. To właśnie na żywo ich wielowymiarowa muzyka – łącząca ambicje art-rocka z siłą alternatywnego prog rocka – wybrzmiewa z największą mocą. Skoro zarówno krytycy, jak i publiczność zgodnie nazywają obecny okres najlepszym w historii zespołu, to nie ma lepszego momentu, by doświadczyć ich fenomenu na własne uszy. Szykujcie się na muzyczną podróż, która na długo pozostanie w pamięci. Widzimy się 20 listopada w krakowskim Klubie Gwarek.