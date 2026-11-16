Powrót po ćwierćwieczu. Acid Drinkers w najmocniejszym składzie zagrają w Krakowie

Smocza Jama znów zaryczy metalem?

Prześwietlamy dyskografię Acid Drinkers!

Acid Drinkers w starym, dobrym składzie

Szykujcie się, bo Kraków czeka prawdziwa metalowa uczta! Już 21 listopada na scenie Klubu Studio zamelduje się jedna z najważniejszych i najbardziej zasłużonych formacji w historii polskiego ciężkiego grania – Acid Drinkers. Legendarne Kwasożłopy, i to w kultowym, oryginalnym składzie, obiecują niezapomniane show pod hasłem "PARTY IN THE DRAGON’S DEN". Zanim jednak na scenie pojawią się weterani, atmosferę podgrzeje warszawski thrash/heavy metalowy skład Diving Stove.

Acid Drinkers to instytucja. Zespół, który narodził się w 1989 roku w Poznaniu przy butelce taniego wina, przez ponad trzy dekady konsekwentnie budował swoją pozycję, stając się dojrzałą i wciąż piekielnie skuteczną koncertową maszyną. Na koncie mają ponad 2000 koncertów, 17 albumów studyjnych i worek nagród, w tym liczne Fryderyki. Ich popularność dawno przekroczyła granice metalowej sceny, a wszystko to dzięki unikalnemu połączeniu ciężaru, dystansu i rock’n’rollowej bezczelności.

Prawdziwą gratką dla fanów jest fakt, że zespół ponownie działa w legendarnym składzie: Titus, Popcorn, Ślimak i Litza. Po ponad 25 latach przerwy współzałożyciel grupy wrócił do wspólnego grania, co udowodniła trasa Return of the Varran Tour. Wszystko wskazuje na to, że Kwasożłopy znów na poważnie kują metal. Zanim jednak weterani przejmą scenę, swój potencjał zaprezentuje Diving Stove. To warszawska ekipa grająca thrash/heavy metal, która stawia na bezkompromisową energię i żywiołowy kontakt z publiką. Mają na koncie debiutancki album "Atavism", występy na Mystic Festival czy u boku Sacred Reich, a 2026 rok otworzyli nowym singlem "Byle Nie Zmądrzeć".

Lekcja metalu, której nie można przegapić

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Ten koncert to coś więcej niż tylko kolejna okazja do machania głową. To spotkanie z żywą legendą polskiej muzyki metalowej, która powraca w swojej najmocniejszej, oryginalnej odsłonie. Spodziewajcie się potężnej dawki energii, kultowych numerów i charyzmy, której nie da się podrobić. To wieczór, w którym doświadczenie spotka się z młodzieńczą furią, a wszystko to w murach krakowskiego Klubu Studio. Zapiszcie datę – 21 listopada. Taka impreza w smoczej jamie zdarza się niezwykle rzadko.