Pierwszy koncert Korna? Jak przygotować się na występ w TAURON Arenie Kraków

O której przyjść na koncert Korna? Sprawdź bilet przed wyjazdem

W opublikowanej czasówce wydarzenia podano następujące godziny:

18.00 – otwarcie drzwi ;

; 19.20 – Pixel Grip ;

; 20.10 – Architects ;

; 21.25 – Korn.

Harmonogram jest orientacyjny. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie występy, przyjedź z zapasem przed rozpoczęciem pierwszego z nich. Uwzględnij kontrolę przy wejściu i odnalezienie swojego sektora.

Jeszcze w domu sprawdź, czy masz bilet na płytę, czy miejsce siedzące, oraz jakie wejście wskazano w dokumentach od sprzedawcy. Przygotuj bilet w wymaganym formacie. Jeśli otrzymałeś plik PDF, zapisz go wcześniej; jeśli wejście odbywa się przez bilet mobilny, postępuj według instrukcji jego wystawcy.

Naładuj telefon i upewnij się, że potrafisz otworzyć właściwą wejściówkę. Nie zostawiaj szukania hasła do konta ani wiadomości z biletem na moment stania przed kontrolą.

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Jak się ubrać na koncert i co zabrać?

Wybierz wygodne, sprawdzone buty i ubranie, w którym możesz swobodnie się poruszać. Na płycie przyda się strój odpowiedni na kilka godzin stania. Jednocześnie zaplanuj ciepłą warstwę na oczekiwanie przed halą i listopadowy powrót.

Zabierz dokument, środek płatniczy i rzeczy, których faktycznie potrzebujesz. Zasady dotyczące bagażu sprawdź w najnowszej wiadomości od organizatora. W dostępnych informacjach pojawia się rozbieżność: komunikat przy czasówce dopuszcza małą torebkę, a regulamin Live Nation zawiera zakaz bagażu.

Przed wejściem ustal ze znajomymi punkt spotkania po koncercie. Dzięki temu rozładowany telefon lub chwilowy brak kontaktu nie skomplikuje wspólnego powrotu.

Zatyczki do uszu i miejsce na płycie. Zadbaj o komfort

Zatyczki koncertowe warto przygotować wcześniej i sprawdzić, jak prawidłowo je założyć. Modele przeznaczone do słuchania muzyki ograniczają jej głośność, pomagając zachować czytelność brzmienia. Ochrona słuchu przydaje się także na trybunach.

WHO zaleca podczas głośnych wydarzeń stosowanie prawidłowo dopasowanych zatyczek, odsunięcie się od głośników i regularne przerwy w spokojniejszym miejscu.

Jeśli masz bilet na płytę, wybierz miejsce odpowiadające twojemu komfortowi. Na pierwszy koncert nie musisz przeciskać się do samej bariery. Kiedy robi się zbyt ciasno lub potrzebujesz odpoczynku, przesuń się wcześniej w spokojniejszy rejon albo poproś obsługę o pomoc.

Przed wyjściem z domu sprawdź jeszcze krótką listę:

bilet otwiera się we właściwym formacie;

telefon jest naładowany;

masz dokument i środek płatniczy;

zatyczki do uszu są spakowane;

znasz wejście i swój sektor;

masz zaplanowany powrót oraz punkt spotkania ze znajomymi.