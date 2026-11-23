Bruce Dickinson szczerze o solowej karierze. "Nie muszę przejmować się Steve'em Harrisem"

Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, który na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oficjalnie rozpoczął karierę solową, zapowiedział właśnie kolejny swój album.

Wiadomo już, że płyta będzie zatytułowana PsychoGod i ukaże się na rynku 12 marca 2027 roku nakładem wytwórni BMG. W sieci pojawiła się także pierwsza zapowiedź całości, singiel Speaking in Tongues.

Ostatnio natomiast Dickinson udzielił ciekawego wywiadu Igorowi Mirandzie z brazylijskiego magazynu Rolling Stone. Wokalista w trakcie rozmowy zdradził m.in., co najbardziej ceni sobie w działalności poza macierzystą formacją.

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Zapytany o to, Dickinson odpowiedział krótko i z przymrużeniem oka:

Mogę robić dokładnie to, na co mam ochotę. Nie muszę przejmować się Steve'em Harrisem [śmiech].

Chodzi oczywiście o założyciela, basistę i głównego kompozytora Iron Maiden. Dickinson podkreślił jednak, że PsychoGod nie jest egoistycznym projektem jednego człowieka, lecz efektem pracy zgranego zespołu. Przypomnijmy, że w studiu towarzyszyli mu klawiszowiec Mistheria, perkusista Dave Moreno, basistka Tanya O'Callaghan oraz gitarzyści Chris Declercq i Philip Näslund.

–Mistheria czy Philip przychodzą z niesamowitymi, świetnie ułożonymi i wypolerowanymi partiami. Moim zadaniem jest to trochę "spieprzyć" i zapytać: "Ok, to brzmi świetnie, ale jak możemy to pobrudzić? Jak to zmienić?". Jestem w tym wszystkim kimś w rodzaju nadwornego błazna. Kiedy masz w składzie tak mocnych kompozytorów, potrzebujesz kogoś, kto nada temu wszystkiemu spójną tożsamość –dodał Bruce Dickinson.

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Album PsychoGod został nagrany na początku 2026 w kalifornijskim Studio 606 należącym do Dave’a Grohla, wokalisty i gitarzysty Foo Fighters. Za produkcję i miks odpowiada natomiast laureat Grammy Brendan Duffey. Co ciekawe, na albumie nie zabraknie gości specjalnych. Pojawią się Andreas Kisser, Derrick Green (muzycy Sepultury) czy Devin Townsend.

Wiadomo także, że na PsychoGod znajdzie się 13 utworów. Oto tracklista:

Necropolis Call an Angel 911 Wishing Well Eye of Sauron The World Needs a Hero Ashes in the Mist Speaking in Tongues Lucifer The Ballad of Edward Kelley No Rolling Stone PsychoGod Given Time Yggdrasil

Wokalista będzie promował całość na koncertach w 2027. Trasa ta dotrze m.in. do Polski. Dickinson powróci po wielu latach do warszawskiej Stodoły. Koncert odbędzie się 10 listopada 2027. Supportem będzie szwedzka formacja Evergrey. Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska, a bilety są już w sprzedaży.

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