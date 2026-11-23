Metallica to jeden z tych zespołów ze świata metalu, któremu udało się osiągnąć naprawdę imponujący, globalny sukces. Ikona thrash metalu cieszy się wielką popularnością, a jej kolejne albumy są chętnie kupowane przez rzesze fanów i fanek.

Tych oczywiście nie brak także na koncertach grupy. Metallica to po dziś dzień prawdziwa sceniczna potęga, która regularnie trafia na listy wykonawców, których występy cieszyły się w danym roku największym zainteresowaniem - a co za tym idzie, przyniosły one także Metallice całkiem sporo pieniędzy.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Metallica dzieli się kasą z fanami!

Już kilka lat temu formacja postanowiła wykorzystać swoją pozycję do celów charytatywnych. W 2017 roku powołała ona do życia fundację All Within My Hands, za pośrednictwem której wspiera finansowo określone cele czy wybrane organizacje i grupy potrzebujących.

Miało to miejsce już podczas tegorocznej europejskiej serii występów. Chcąc uczcić wyprzedany występ w Cardiff Metallica wsparła finansowo lokalną organizację, zajmującą się walką z głosem. Grupa przeznaczyła na rzecz Cardiff Foodbank 20 tysięcy funtów. Kolejno gest ten powtórzyła w Glasgow, kwotą również 20 tysięcy funtów wspierając organizację Hemat Gryffe Women’s Aid, która zajmuje się wspieraniem kobiet i dzieci, dotkniętych przemocą domową.

Kolejny gest szczodrości w wykonaniu Metalliki!

Jak się okazuje, także sytuację występów w Las Vegas Metallica postanowiła przekuć w coś dobrego. Za zespołem pierwsza z serii ponad 20 koncertów w słynnym obiekcie w Sphere, a grupa postanowiła mocno przypieczętować ten fakt. Jak poinformowano, legenda thrashu przekazała aż 200 tysięcy dolarów dla dwóch wybranych organizacji charytatywnych. 100 tysięcy otrzymało SafeNest z południowej Nevady, której celem jest wsparcie dzieci i rodzin dotkniętych przemocą domową. Dokładnie taka sama suma trafiła do The Just One Project, centrum zasobów społecznościowych rozszerzającego dostęp do świeżej żywności, niezbędnych zasobów i usług wspierających w południowej Nevadzie.