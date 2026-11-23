Muzycy The Offspring wracają do korzeni! Zespół zapowiedział nowy album koncertowy

Kalifornijscy punkrockowcy z The Offspring zapowiedzieli właśnie nowy koncertowy album. Wydawnictwo zatytułowane Just the Punk Stuff – Live at the Stone Pony ukaże się na rynku 29 stycznia 2027 roku.

Nadchodzący krążek to zapis wyjątkowego występu, jaki grupa dała we wrześniu tego roku w ramach festiwalu Sea.Hear.Now w Asbury Park (w legendarnym klubie Stone Pony w stanie New Jersey). Zespół postanowił się wówczas skupić się wyłącznie na swoich najbardziej punkowych numerach.

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–Chcieliście rzadkich kawałków, starych numerów – tych punkowych piosenek, które nie zawsze trafiają do naszej stałej setlisty. Przywróciliśmy je więc na jedną niezapomnianą noc w legendarnym klubie Stone Pony w Asbury Park. To właśnie od tych utworów wszystko się zaczęło, a teraz możecie przeżyć je tak, jakbyście stali tam z nami pod sceną –napisali muzycy The Offspring w mediach społecznościowych.

W setliście dominowały kompozycje z albumu Ignition z 1992. Wiadomo już, że na albumie znajdzie się ostatecznie 13 kawałków, które spośród 23 zagranych tamtego wieczoru utworów osobiście wybrali dwaj oddani super-fani kapeli: Jason "Blackball" McLean, a także Darrell Kennedy.

Tracklista prezentuje się następująco:

Session Elders Slim Pickens Does The Right Thing And Rides the Bomb To Hell Forever And A Day Blackball Dirty Magic Kick ’Em When He’s Down So Alone Get It Right All I Want Half Truism Jennifer Lost The War The Kids Aren’t Alright

Przedsmakiem albumu jest opublikowane właśnie nagranie do utworu Jennifer Lost the War z debiutanckiego krążka formacji z 1989. Całość udostępniamy poniżej.

Ważne wieści z obozu The Offspring! Noodles zrezygnował na jakiś czas z koncertów

Smutną informację Kevin "Noodles" Wasserman, wieloletni gitarzysta i filar zespołu The Offspring, przekazał za pośrednictwem oficjalnego oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych 21 października 2026. Poinformował w nim, że musi na pewien czas zrezygnować z występów na żywo z przyczyn zdrowotnych.

–Z głębokim smutkiem muszę ogłosić, że na pewien czas wycofuję się z występów na żywo, aby zająć się nagłym i dość poważnym problemem zdrowotnym. Reszta zespołu stoi za mną murem, okazuje ogromne wsparcie i będzie dla Was grać dalej pod moją nieobecność. Mam nadzieję, że wrócę na scenę tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Do tego czasu – będzie mi Was wszystkich bardzo brakowało. Dziękuję, że o mnie myślicie. Bardzo to doceniam –napisał muzyk. Obecnie na scenie zastępuje go Jonah Nimoy.

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