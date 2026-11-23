Można powiedzieć, że w ubiegłym roku w obozie System of a Down doszło do przełomu. Formacja po kilku latach koncertowania - i to też raczej okazjonalnie - na terenie Stanów Zjednoczonych, zagrała kilka pokazów w Ameryce Południowej.

Już wtedy było wiadomo, że jeśli muzycy uznają, że działało im się razem w sytuacji trasy koncertowej nieźle, to wezmą pod uwagę opcję zawitania także na teren Starego Kontynentu. O tym, że tak się rzeczywiście stanie dowiedzieliśmy się oficjalnie we wrześniu 2025, a tournée po Europie miało miejsce latem tego roku. Wiadomo już oficjalnie, że System of a Down ze sceny nie zejdą także w przyszłym roku, kiedy to zawitają do Brazylii oraz Australii i Nowej Zelandii. W czerwcu zaś grupa zagra cztery koncerty na terenie słynnego Rose Bowl Stadium. To jednak nie wszystko, czego można się spodziewać?

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Idą "duże rzeczy" od System of a Down?

Cień szansy rzucił na to perkusista formacji. John Dolmayan zagościł w podcaście "Go with Elmo", w którym wyznał wprost - nadchodzą "duże rzeczy" dla zespołu!

O co dokładnie chodzi? Niestety, studzimy emocje, gdyż raczej nie o nową muzykę. Wątek pojawił się przy okazji wątku koncertów na Rose Bowl Stadium. Dolmayan wyznał, że spotkał się z Malakianem na kolacji, podczas której padło pytanie, co po Los Angeles.

Choć początkowo perkusista nie chciał nic zdradzić, to ostatecznie wyznał, że po głowie chodzi mi konkretny pomysł. John chciałby, aby System of a Down zagrali w najsłynniejszych, również tych historycznych miejscach na całym globie! Jak tłumaczy: "Chcę, żeby System of a Down kojarzył się z niesamowitymi miejscami na świecie". Mowa tu o naprawdę ikonicznych lokalizacjach, jak egipskie Piramidy, paryska Wieża Eiffla czy nawet... Watykan!

A jak zrobić z tego wydarzenie? Musi odbyć się w miejscu, które samo w sobie czyni go wydarzeniem. Albo z jakiegoś konkretnego powodu… Chcę miejsc, które są częścią historii, które niosą ze sobą tysiące lat ładunku emocjonalnego, bagażu – nazwij to, jak chcesz – i sprawić, by od teraz System of a Down był z nimi kojarzony - tłumaczy John Dolmayan.

Nowy album mógłby zniszczyć System of a Down?

Jak już wspomniano, Dolmayan mówi, że nie liczy na to, że grupie uda się jeszcze kiedykolwiek nagrać nowy album - choć zaznacza, że on sam bardzo by tego chciał. Jak mówi, obawia się jednak, że proces nagrań mógłby zniszczyć formację. Perkusista zaznacza jednak, że: "ale jeśli już nagramy płytę, obiecuję wam, że czegoś takiego w życiu nie słyszeliście".

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