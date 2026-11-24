Queen stali się światową gwiazdą w 1975 roku. To wtedy premierę miał legendarny po dziś dzień utwór “Bohemian Rhapsody”, który znalazł się na czwartym studyjnym albumie zespołu: “A Night at the Opera”. Z każdym kolejnym wydawnictwem, wydanym utworem, o formacji robiło się tylko coraz głośniej. Kluczowy moment jej popularności miał miejsce w kolejnej dekadzie. Queen świetnie wpisali się w zmianę brzmienia, jaką przyniosły te czasy i umiejętnie łączyli muzykę rockową z tak popularnym wtedy synth-popem czy elektroniką.

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Chodząca charyzma

Uwagę wszystkich przyciągał oczywiście w dużej mierze przede wszystkim Freddie Mercury. Charyzmatyczny, piekielnie utalentowany wokalista, pianista, grafik i autor tekstów wiedział co robić, aby przyciągać uwagę. Charakterystyczny wizerunek, odważny styl życia, pewność siebie i jedyny w swoim rodzaju sposób bycia - tak na scenie, jak i w przestrzeni medialnej. O wokaliście Queen rozpisywała się prasa na całym świecie, a w centrum jej zainteresowania znalazło się jego życie prywatne. Już w połowie lat 80. media zwracały uwagę na seksualność i związki artysty - aż w końcu zaczęły spekulować, iż ten zmaga się z wirusem HIV.

Choroba Freddiego Mercury’ego

Mercury rzeczywiście zachorował. Pierwsze objawy miały się u niego pojawiać już w pierwszej połowie lat 80., jednak dopiero wiosną 1987 roku otrzymał diagnozę - sęk w tym, że było to już AIDS.

Już w 1986 roku Freddie poinformował członków Queen, że ze względu na coraz gorsze samopoczucie podjął decyzję o rezygnacji z koncertowania. Po tym, gdy zaszył się w swoim Garden Lodge, skupił się na nagrywaniu muzyki. Tym samym w 1989 roku światło dzienne ujrzał album “The Miracle”, a kilka miesięcy później grupa otrzymała prestiżową brytyjską nagrodę.

Freddie Mercury i jego ostatnie publiczne wystąpienie

18 lutego 1990 roku odbyła się gala Brit Awards. W ramach ówczesnej edycji to właśnie Queen zdecydowano się nagrodzić statuetką za “Wybitny wkład w historię i rozwój brytyjskiej muzyki rozrywkowej”. Nieoczekiwanie na gali pojawił się zespół w pełnym kształcie, oczy wszystkich zwrócone były oczywiście przede wszystkim na Freddiego. Muzyk był wyraźnie szczuplejszy, trudno było także nie zauważyć makijażu na jego twarzy.

Podczas odbierania nagrody głos w imieniu Queen zabrał nie przebojowy frontman, a Brian May. Freddie zakończył przemowę, mówiąc do zebranych tylko: “Dziękujemy, dobranoc”, po czym zespół zszedł ze sceny.

Oczywiście po tym wydarzeniu plotki na temat stanu zdrowia Mercury’ego tylko nabrały na sile. Muzyk pozostawał jednak konsekwentny w nie komentowaniu tego aspektu swojego życia. Zrobił to dopiero 23 listopada 1991 roku, wydając słynne już oświadczenie, w którym przyznał, że choruje na AIDS. Dzień później muzyk zmarł na grzybicze zapalenie płuc w wieku zaledwie 45 lat.

Tak przez lata zmieniał się Freddie Mercury: