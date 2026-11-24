Freddie Mercury to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych artystów na całym świecie. Wokalista i autor tekstów - a przy tym niezwykle utalentowany i wykształcony w tym kierunku grafik - dał się poznać głównie jako frontman ikonicznej już formacji Queen.

Mercury wyróżniał się z wielu względów: głos, wizerunek sceniczny, sposób bycia na niej i występowania. Już w samych początkach działalności zespołu, przed osiągnięciem sławy i rozpoznawalności, Freddie prezentował imponującą i niekiedy zaskakującą charyzmę i pewność siebie.

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Publiczny wizerunek Freddiego, dostrzegalny tak na koncertach, jak i na przykład oglądając wywiady z wokalistą, wytworzył wokół niego legendę o kolosalnej pewności siebie i wielkim ego - a co za tym idzie także o tym, że był on osobą nieco zarozumiałą. Już w wywiadzie dla "Total Guitar" Brian May obalał ten mit tłumacząc, że wokalista był po prostu osobą obdarzoną wielkim entuzjazmem, ale nie miał się za lepszego od innych. Czy aby na pewno?

Mary Austin o tym, kiedy dostrzegła, że rośnie ego Freddiego Mercury'ego

Temat ego Freddiego Mercury'ego pojawiło się także w wywiadzie Mary Austin dla "The Guardian" z września tego roku. Dawna partnerka i wieloletnia przyjaciółka artysty została zapytana o to, czy sława w jakich sposób zmieniła artystę. Mary zapewnia w rozmowie, że Freddie pozostał do samego końca tym samym ciepłym i troszczącym się o innych człowiekiem. Jak mówi, zmieniła się jego codzienność pod względem czysto praktycznym, kiedy to Mercury był już na tyle rozpoznawalny, że nie mógł w spokoju podróżować komunikacją miejską.

Jak podkreśla Austin, pozostanie sobą wraz ze zdobywaniem sławy jest kluczowe, gdyż zwyczajnie chroni człowieka przed tym, aby jego własne ego przejęło nad nim kontrolę, doprowadzając do zniszczenia. Nie oznacza to jednak, że Freddiemu nigdy nie zdarzył się moment, gdy to ego brało nad nim górę.

Zdaniem Mary, miało to miejsce chociażby w czasach, gdy menedżerem zespołu był John Reid. W czym to się miało przejawiać? Zdaniem Austin Freddie na pewnym etapie swojej kariery uważał, że niektóre państwa są po prostu zbyt małe na to, aby Queen mogło w nich zagrać koncert.

Podróżowali, odnosili sukcesy, a przy okazji można było usłyszeć pewne interesujące rozmowy: "Dlaczego gramy na tym konkretnym terytorium?". Dla mnie było to interesujące - mówi Mary Austin.

Tak zmieniał się Freddie Mercury! Od glam rocka po charakterystyczny wąs!