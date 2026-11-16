"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Finał 3. sezonu wcześniej niż się spodziewacie

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - fabuła 3. sezonu

Akcja trzeciej odsłony "Pierścieni władzy" przenosi widzów do ogarniętego wojną Śródziemia w pięć lat po upadku Eregionu. Wojska Saurona przeszły przez cały świat i podporządkowały sobie wszystkie napotkane na trasie krainy. Od pełnego triumfu Mrocznego Władcę dzielą już wyłącznie pojedyncze, odcięte od świata punkty oporu. Należą do nich elfickie królestwa Lindonu i Rivendell, które osłania potęga Trzech Pierścieni, a także Khazad-dûm, gdzie w głębi górskich komnat zabarykadowały się krasnoludy. W tym samym czasie w sercu Mordoru, we właśnie ukończonej twierdzy Barad-dûr, ich główny wróg spędza dni i noce na realizacji swojego obsesyjnego planu. Pragnie on posiąść siłę zdolną do rzucenia na kolana ostatnich oponentów, tworząc Jedyny Pierścień, by wszystkimi rządzić. W obliczu tego zagrożenia wolne ludy Śródziemia, czyli ludzie, elfy, krasnoludy oraz czarodzieje, stają do wyścigu z czasem. Muszą wypracować wspólny front i połączyć siły, aby udaremnić dążenia Saurona do bezwzględnego zniewolenia wszelkiego życia.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" na Prime Video. Ile odcinków ma 3. sezon i kiedy finał?

Na trzecią serię produkcji "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" składa się w sumie osiem epizodów. Pierwsze cztery części udostępniono widzom na platformie Prime Video dokładnie 11 listopada, natomiast wielki finał sezonu zaplanowano jeszcze na koniec bieżącego miesiąca. Poniżej przedstawiamy szczegółowy kalendarz udostępniania poszczególnych odsłon serialu.

Odcinek 1. serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - 11 listopada.

Odcinek 2. serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - 11 listopada.

Odcinek 3. serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - 11 listopada.

Odcinek 4. serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - 11 listopada.

Odcinek 5. serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - 18 listopada.

Odcinek 6. serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - 18 listopada.

Odcinek 7. serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - 25 listopada.

Odcinek 8. serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - 25 listopada.