Wróżba z dłoni kazała Austinowi Wigginowi stworzyć zespół z córek

Matka Austina Wiggina Jr. miała wyczytać z jego dłoni trzy wydarzenia, które miały zaważyć na jego życiu. Wróżba mówiła, że poślubi rudowłosą kobietę, będzie miał dwóch synów, których jego matka nie pozna, a córki założą popularny zespół. Gdy dwa pierwsze elementy przepowiedni się spełniły, Austin uznał, że trzeci również musi się wydarzyć. Nie uznał tej historii za rodzinną anegdotę. Potraktował ją jak plan, który trzeba zrealizować. Dot Wiggin wspominała później, że bez tej historii jej ojciec prawdopodobnie w ogóle nie wpadłby na pomysł dziewczęcej grupy.

W połowie lat 60. Austin wypisał córki ze szkoły i kupił im instrumenty. Dot dostała gitarę prowadzącą i śpiewała, Betty grała na gitarze rytmicznej, a Helen usiadła za perkusją. Siostry pobierały lekcje muzyki w Manchesterze w stanie New Hampshire, uczyły się korespondencyjnie, ćwiczyły gimnastykę, a próby odbywały rano i po południu. Wieczorem ponownie grały przed ojcem, gdy wracał z pracy. Muzyka nie była więc ich dziecięcym marzeniem, ale rygorystycznym planem narzuconym przez Austina.

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Domowe próby były przymusem, koncerty dawały siostrom oddech

Austin nazwał grupę The Shaggs, nawiązując do popularnej wtedy fryzury shag. Zespół od początku pracował nad własnymi utworami, choć na lokalnych potańcówkach wykonywał też cudze piosenki. Większość tekstów pisała Dot. Jako nastolatka opisywała w nich najbliższy sobie świat. W jej utworach pojawiali się rodzice, zwierzęta, Halloween, rodzinne zasady i samotność.

W 1968 roku Austin załatwił córkom regularne sobotnie występy w Fremont Town Hall, w ich rodzinnym Fremont. Bracia pomagali wnosić po schodach wzmacniacze i perkusję, a siostry grały dla miejscowej publiczności. Część miejscowej młodzieży drwiła z występów dziewcząt, którym brakowało jeszcze technicznej swobody i scenicznego obycia. Dot po latach mówiła jednak, że koncerty były przyjemniejsze od nieustannych domowych prób.

Nie był to jednak zwyczajny rozwój młodego zespołu. Występy, lekcje i repertuar były kolejnymi elementami planu Austina, który chciał uczynić z córek zawodową grupę. Młodsza siostra Rachel pojawiała się później na basie, ale klasyczny skład The Shaggs tworzyły Dot, Betty i Helen. Właśnie to trio nagrało album, dzięki któremu The Shaggs trafiły do historii muzyki.

„Philosophy of the World”: od zapomnianej sesji do kultowego albumu

W 1969 roku Austin zawiózł córki do Fleetwood Studios w Revere w Massachusetts i opłacił jednodniową sesję. Powstało wtedy 12 utworów na album „Philosophy of the World”. Siostry czuły się nieprzygotowane do nagrania, a inżynier miał nawet sugerować przełożenie sesji. Austin odmówił, przekonany, że właśnie wtedy córki są w najlepszej formie. Na płycie słychać rozjeżdżające się tempa, nieoczywiste wejścia perkusji, chwiejne partie gitar i melodie Dot oraz Betty, dalekie od rockowych reguł. Nie była to świadomie tworzona awangarda, lecz rezultat niewielkiego doświadczenia i nietypowych warunków, w jakich uczyły się muzyki.

Ojciec opłacił tysiąc egzemplarzy, lecz większość nakładu przepadła, gdy zniknął człowiek odpowiedzialny za wydanie płyty. Po śmierci Austina na atak serca w 1975 roku zespół faktycznie przestał istnieć, bo to on organizował całe przedsięwzięcie. Ocalałe płyty trafiły jednak do kolekcjonerów i bostońskiego radia WBCN-FM, a w 1980 roku album wznowiono dzięki muzykom związanym z NRBQ. Jedni słyszeli w nim nieudolność, inni niezwykłą szczerość i muzykę niepodobną do niczego innego. Wróżba spełniła się więc inaczej, niż Austin Wiggin zapewne sobie wyobrażał. The Shaggs nie zostały gwiazdami za życia ojca, lecz ich debiut z czasem zyskał status kultowego albumu.