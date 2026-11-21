Kontrakt z Geffen otworzył Neilowi Youngowi drogę do eksperymentów

Po wydaniu albumu Re·ac·tor w 1981 roku Young rozpoczął współpracę z Geffen Records. Dla Geffen był artystą o ugruntowanej renomie i katalogu pełnym rockowych, folkowych oraz countryowych klasyków. Wytwórnia liczyła na kolejne płyty w duchu Harvest, After the Gold Rush i nagrań z Crazy Horse. Young był jednak wówczas w okresie intensywnych eksperymentów stylistycznych.

Pierwszym albumem nagranym dla Geffen był Trans, wydany 29 grudnia 1982 roku. Na Trans Young połączył gitarowy rock z brzmieniem syntezatora Synclavier, mechanicznymi rytmami i wokalem przetworzonym przez vocoder. Inspiracji dostarczały mu między innymi Devo i Kraftwerk, a ważnym tłem była jego praca z Devo przy filmie Human Highway.

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Dwa albumy Younga nie spełniły oczekiwań Geffen

Elektroniczne brzmienie Trans nie było dla Younga zwykłą stylizacją. Zniekształcony głos miał oddawać trudności w komunikacji z niemówiącym synem Benem. W późniejszych wywiadach muzyk tłumaczył, że chciał oddać głos próbujący przekazać ważną wiadomość, ale wciąż trudny do zrozumienia.

Taka koncepcja świadomie odsuwała na dalszy plan rozpoznawalny, chropawy śpiew Younga. Utwory Transformer Man, Computer Cowboy i We R In Control opowiadały o technologii, kontroli oraz komunikacji między ludźmi. Krytycy i część publiczności przyjęli album chłodno, a słaba sprzedaż utwierdziła Geffen w przekonaniu, że płyta nie spełniła oczekiwań. Dla wytwórni była to płyta trudna do sprzedania odbiorcom oczekującym muzyki znanej z wcześniejszych albumów Younga.

W 1983 roku Young przekazał Geffen materiał na album country Old Ways, lecz wytwórnia wstrzymała premierę i poprosiła o płytę rockandrollową. Young potraktował to polecenie dosłownie i sięgnął po estetykę rockabilly z lat 50. Nagrany z The Shocking Pinks album Everybody’s Rockin’ zawierał krótkie utwory Younga oraz covery, w tym Mystery Train.

Geffen zarzuciło Youngowi odejście od własnego stylu

W grudniu 1983 roku David Geffen Co. wniosła pozew do sądu wyższego w Los Angeles. Wytwórnia uznała Trans i Everybody’s Rockin’ za albumy pozbawione potencjału komercyjnego i odbiegające stylistycznie od wcześniejszych nagrań Younga. Według ówczesnych informacji Billboardu wytwórnia żądała 3 milionów dolarów odszkodowania karnego oraz dodatkowej rekompensaty. Późniejsze opracowania często podają jednak kwotę 3,3 miliona dolarów. Young odpowiedział kontrpozwem na 21 milionów dolarów, twierdząc, że Geffen złamało obietnicę nieingerowania w jego twórczość. Po ponad roku obie strony wycofały pozwy i zawarły pozasądową ugodę. Jej szczegółów finansowych nie ujawniono. Sednem sporu było to, że Geffen oczekiwało przewidywalnych nagrań od artysty, który przez lata konsekwentnie zmieniał kierunek swojej muzyki.