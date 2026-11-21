Gdy legendarny zespół ogłasza trasę pod hasłem „ostatni raz”, w sercach fanów pojawia się niepokój. Jednak w przypadku Myslovitz to uczucie szybko zamieniło się w euforię i walkę o bilety na wyprzedane koncerty. Zostały już tylko dwie szanse, by na własnej skórze poczuć, dlaczego ten powrót okazał się tak potężnym zjawiskiem.
Kraków, szykuj się na ostatni dzwonek
Fani polskiej alternatywy, rezerwujcie kalendarze! Już 27 listopada 2026 roku w krakowskim Klubie STUDIO zagości jeden z najważniejszych zespołów na naszej scenie – Myslovitz. Koncert odbędzie się w ramach trasy "Dla Ciebie (wpadłem w głęboką depresję) Ostatni Raz!", która po wyprzedanej wiosennej edycji powraca na dwa finałowe występy. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w charakterystycznym brzmieniu formacji, łączącym w sobie elementy brit popu, indie rocka i shoegaze'u.
Co kryje się za nazwą Myslovitz?
Dla tych, którzy jakimś cudem nie znają tej ekipy, krótkie przypomnienie. Myslovitz to zespół-instytucja, założony w 1992 roku w mieście, od którego zaczerpnął swoją nazwę. Przez ponad trzy dekady aktywności grupa zapracowała na status legendy, wydając albumy, które na stałe wpisały się w kanon polskiego rocka. Krążki takie jak "Miłość w czasach popkultury" czy "Korova Milky Bar" zdefiniowały brzmienie przełomu wieków i przyniosły zespołowi platynowe płyty oraz rzesze oddanych fanów. Mimo zmian w składzie na przestrzeni lat – obecnie za mikrofonem stoi Mateusz Parzymięso – zespół niezmiennie trwa na posterunku. Dowodem na to jest świetnie przyjęty album z 2023 roku, "Wszystkie narkotyki świata", który pokazał, że Myslovitz wciąż ma wiele do powiedzenia.
Dla Ciebie… ostatni raz?
Wiosenna część trasy okazała się strzałem w dziesiątkę. Wszystkie koncerty wyprzedały się na pniu, a fani opuszczali sale z okrzykiem niedosytu. Nic dziwnego – zespół przygotował setlistę marzeń. Obok nieśmiertelnych klasyków, jak "Długość dźwięku samotności", "Peggy Brown" czy "Scenariusz dla moich sąsiadów", które publiczność odśpiewuje chóralnie, pojawiły się utwory niegrane od lat, a nawet takie, które nigdy wcześniej nie wybrzmiały na żywo. To wszystko uzupełnione zostało zapowiedziami nowości z nadchodzącej płyty. Krakowski koncert będzie jedną z dwóch ostatnich szans, by przeżyć ten dwugodzinny, muzyczny rollercoaster. Zapowiada się wieczór pełen nostalgii, rockowej energii i doskonałej zabawy. Nie przegapcie finału tej wyjątkowej trasy 27 listopada w Klubie STUDIO.
Myslovitz - Koncert MUZO - Tysiąc Żurawi