Kraków, szykuj się na ostatni dzwonek

Co kryje się za nazwą Myslovitz?

Dla Ciebie… ostatni raz?

Myslovitz - Koncert MUZO - Tysiąc Żurawi

Fani polskiej alternatywy, rezerwujcie kalendarze! Już 27 listopada 2026 roku w krakowskim Klubie STUDIO zagości jeden z najważniejszych zespołów na naszej scenie – Myslovitz. Koncert odbędzie się w ramach trasy "Dla Ciebie (wpadłem w głęboką depresję) Ostatni Raz!", która po wyprzedanej wiosennej edycji powraca na dwa finałowe występy. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w charakterystycznym brzmieniu formacji, łączącym w sobie elementy brit popu, indie rocka i shoegaze'u.Dla tych, którzy jakimś cudem nie znają tej ekipy, krótkie przypomnienie. Myslovitz to zespół-instytucja, założony w 1992 roku w mieście, od którego zaczerpnął swoją nazwę. Przez ponad trzy dekady aktywności grupa zapracowała na status legendy, wydając albumy, które na stałe wpisały się w kanon polskiego rocka. Krążki takie jak "Miłość w czasach popkultury" czy "Korova Milky Bar" zdefiniowały brzmienie przełomu wieków i przyniosły zespołowi platynowe płyty oraz rzesze oddanych fanów. Mimo zmian w składzie na przestrzeni lat – obecnie za mikrofonem stoi Mateusz Parzymięso – zespół niezmiennie trwa na posterunku. Dowodem na to jest świetnie przyjęty album z 2023 roku, "Wszystkie narkotyki świata", który pokazał, że Myslovitz wciąż ma wiele do powiedzenia.Wiosenna część trasy okazała się strzałem w dziesiątkę. Wszystkie koncerty wyprzedały się na pniu, a fani opuszczali sale z okrzykiem niedosytu. Nic dziwnego – zespół przygotował setlistę marzeń. Obok nieśmiertelnych klasyków, jak "Długość dźwięku samotności", "Peggy Brown" czy "Scenariusz dla moich sąsiadów", które publiczność odśpiewuje chóralnie, pojawiły się utwory niegrane od lat, a nawet takie, które nigdy wcześniej nie wybrzmiały na żywo. To wszystko uzupełnione zostało zapowiedziami nowości z nadchodzącej płyty. Krakowski koncert będzie jedną z dwóch ostatnich szans, by przeżyć ten dwugodzinny, muzyczny rollercoaster. Zapowiada się wieczór pełen nostalgii, rockowej energii i doskonałej zabawy. Nie przegapcie finału tej wyjątkowej trasy 27 listopada w Klubie STUDIO.