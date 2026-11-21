„Kiss the sky” w studyjnej wersji „Purple Haze”

„Purple Haze” powstało na początku 1967 roku, gdy Jimi Hendrix i The Jimi Hendrix Experience zdobywali coraz większą popularność w Wielkiej Brytanii. Nagrania rozpoczęły się 11 stycznia w londyńskim De Lane Lea Studios. Później Hendrix, producent Chas Chandler i inżynier dźwięku Eddie Kramer dopracowywali utwór w Olympic Studios. Singiel ukazał się w Wielkiej Brytanii 17 marca 1967 roku. Było to drugie brytyjskie wydawnictwo singlowe zespołu. Kilka miesięcy później trafił też na amerykańską wersję debiutu „Are You Experienced”.

W jednym z najsłynniejszych wersów Hendrix śpiewa: „’Scuse me while I kiss the sky”. Oficjalny tekst nie pozostawia wątpliwości: Hendrix śpiewa o niebie, nie o mężczyźnie. Źródłem pomyłki jest szybka, niewyraźna wymowa, przez którą „the sky” może zabrzmieć podobnie do „this guy”. Alternatywna wersja układa się przy tym w pełne, dosłowne zdanie, dlatego łatwo zapada w pamięć.

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Skąd wzięło się „kiss this guy”

To klasyczny mondegreen, czyli słowo lub fraza błędnie usłyszane i zinterpretowane przez odbiorcę. Termin wprowadziła amerykańska pisarka Sylvia Wright w tekście opublikowanym w 1954 roku w „Harper’s Magazine”. Jako dziecko źle usłyszała wers szkockiej ballady. Zamiast słów o hrabim Moray leżącym na zielonej trawie usłyszała opowieść o śmierci Lady Mondegreen. Nazwa opisuje ten sam mechanizm: słuchacz układa niejasno usłyszane dźwięki w sensowną, lecz nieprawdziwą frazę.

W przypadku „Purple Haze” słuchacz inaczej dzieli ten sam ciąg dźwięków. Poetyckie „kiss the sky” zmienia się w „kiss this guy”, a surrealistyczny obraz zostaje zastąpiony konkretną sceną. Nie ma wiarygodnego źródła, które pozwalałoby wskazać, gdzie i kiedy narodziło się to przesłyszenie. Fraza krążyła w rozmowach fanów, prasowych anegdotach i późniejszych zestawieniach najsłynniejszych przesłyszanych tekstów piosenek.

To przesłyszenie nie powinno przesłaniać znaczenia całej piosenki. „Purple Haze” od dekad kojarzy się z narkotykami, głównie za sprawą tytułu i psychodelicznych obrazów w tekście. Hendrix mniej jednoznacznie opowiadał o genezie utworu. Wspominał między innymi o śnie i wizji chodzenia pod wodą. „Kiss the sky” pasuje do tej fantastycznej, nieostrej poetyki. „Kiss this guy” działa odwrotnie, bo sprowadza całą frazę do prostego żartu.

Hendrix śpiewał „kiss this guy” podczas koncertów

Hendrix wiedział, że słuchacze przekręcają ten wers, dlatego podczas niektórych koncertów sam śpiewał „’Scuse me while I kiss this guy”. Według relacji wskazywał wtedy jednego z muzyków The Jimi Hendrix Experience, niekiedy podkreślając żart gestem. Źródła różnią się, czy najczęściej chodziło o basistę Noela Reddinga, czy perkusistę Mitcha Mitchella, dlatego nie da się uczciwie przypisać każdego takiego momentu jednej osobie. Najważniejsze, że była to koncertowa improwizacja, a nie zmiana studyjnego tekstu. Hendrix pokazał w ten sposób, że „Purple Haze” na scenie nie musi brzmieć identycznie jak na płycie. Ten sceniczny żart utrwalił przesłyszenie, bo artysta włączył je do własnej koncertowej gry z publicznością.