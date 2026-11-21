Mistrz powraca po 40 latach?

Metallica - 5 ciekawostek o albumie "Master of Puppets" | Jak dziś rockuje?

Scream Inc. – więcej niż tylko tribute band

Czego można się spodziewać tego wieczoru?

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Zapiszcie tę datę w kalendarzach – 27 listopada 2026. To właśnie wtedy będziemy świętować okrągłą, czterdziestą rocznicę premiery jednego z absolutnie najważniejszych albumów w historii ciężkiego grania – "Master of Puppets" legendarnej Metalliki. Z tej okazji w wyjątkową trasę koncertową wyrusza Scream Inc., formacja uznawana za jeden z najlepszych tribute bandów, jakie oddają hołd gigantom z Bay Area. Szykuje się wieczór pełen mocy, który będzie prawdziwą celebracją tego przełomowego wydawnictwa, które na zawsze ugruntowało pozycję Metalliki na metalowym szczycie.Pochodzący z Kijowa Scream Inc. od 2008 roku z niezwykłą pasją i chirurgiczną precyzją pielęgnuje dziedzictwo zespołu, który wychował całe pokolenia fanów. Ich rosnąca popularność, której dowodem jest chociażby prężnie działający kanał na YouTube, przyciąga słuchaczy z całego globu. Muzycy mają na koncie setki koncertów w całej Europie – od Niemiec i Austrii, przez Czechy, aż po Grecję, Hiszpanię i Portugalię. Co więcej, jako pierwszy tribute band Metalliki na świecie z powodzeniem połączyli metalową furię z majestatem orkiestry symfonicznej, prezentując koncerty w stylu kultowego "S&M". Podczas nadchodzącego wydarzenia wracają jednak do korzeni i wystąpią w klasycznym, czteroosobowym, czysto heavy-metalowym składzie.Głównym punktem programu będzie odegranie całego albumu "Master of Puppets" od deski do deski. Zespół gwarantuje, że zadba o każdy detal – od charakterystycznego brzmienia, przez aranżacje, aż po potężną energię i niepowtarzalny klimat oryginału. To będzie prawdziwa podróż w czasie prosto do lat 80. Aby wieczór był kompletny, setlistę uzupełnią również inne, największe klasyki Metalliki z różnych okresów działalności zespołu. Zapowiada się więc prawdziwa uczta dla każdego fana i celebracja jednego z najważniejszych dzieł w historii muzyki. Jeśli ten album ma dla Ciebie szczególne znaczenie, tego wydarzenia po prostu nie można przegapić. Widzimy się 27 listopada 2026 roku.