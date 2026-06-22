Roger Waters wraca do czasów Pink Floyd! Muzyk wydał nową wersję jednego z klasyków formacji

Roger Waters to z wielu względów postać szczególna w historii muzyki. Zapisał się w niej jako współzałożyciel i późniejszy lider zespołu Pink Floyd. Basista brał udział w nagraniach tak legendarnych wydawnictw formacji, jak The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals czy The Wall. W 1985 roku Waters podjął decyzję o odejściu z grupy, w której na tym etapie niezwykle żywy był już jego konflikt z pozostałymi muzykami, z Davidem Gilmourem na czele, i skupił się na karierze solowej.

Od zawsze jednak w działaniach pod własnym nazwiskiem muzyk wciąż nawiązuje do macierzystej formacji. Mowa tu o kultowej trasie "The Wall", czy w końcu nagraniu nowej wersji legendarnego The Dark Side of the Moon w 2023 roku. Projekt został dosłownie zmiażdżony przez krytyków, nie przeszkodziło to jednak Watersowi w sięgnięciu po kolejny fragment twórczości Pink Floyd.

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Roger Waters nagrał na nowo słynny utwór z "The Wall" Pink Floyd

Tym razem Roger Waters zdecydował się nagrać nową, własną wersję słynnego Comfortably Numb. Basista nie zrobił tego jednak bez żadnego powodu. Kompozycja, wykonana z gościnnym udziałem palestyńskiej wokalistki Mony Miari, została wydana w celach charytatywnych. Zgodnie z założeniami, dochód ze sprzedaży piosenki ma wesprzeć Palestine Children's Relief Fund, czyli organizację non-profit, która organizuje bezpłatną opiekę medyczną dla rannych i chorych dzieci w Palestynie.

Utwór zawiera nowe teksty i aranżacje, tak w języku angielskim, jak i arabskim, a wideo powstało zarówno w Nowym Jorku, jak i w Strefie Gazy. Największa zmiana dotyczy słynnej, padającej w refrenie frazy "I have become comfortably numb", którą w nowej wersji zmieniono na "I will never become comfortably numb". W tekście padają również słowa: "Equal human rights for all, from the river to the sea. Palestine will be free… Falasteen".

Każde dziecko zasługuje na dostęp do opieki medycznej, niezależnie od miejsca urodzenia. Od organizowania wolontariackich misji medycznych, przez budowę pediatrycznych ośrodków onkologicznych, po wspieranie dzieci potrzebujących intensywnej opieki, PCRF każdego dnia pracuje nad leczeniem ran – zarówno widocznych, jak i niewidocznych – spowodowanych konfliktami, ubóstwem i przesiedleniami - komentuje Roger Waters.

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