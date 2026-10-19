Było na co czekać. AC/DC - 5 faktów o płycie "Black Ice"? | Jak dziś rockuje?

W 2000 roku zespół AC/DC wydał swój czternasty album studyjny. Krążek Stiff Upper Lip został dość chłodno przyjęty przez krytyków, którzy twierdzili, że grupie już brakuje nowych pomysłów - stało się więc jasne, że trzeba coś z tym zrobić! Panowie postanowili nieco więcej czasu niż zwykle poświęcić na nagrywanie, komponowanie, tworzenie. Grupa nie mogła przy tym narzekać na brak zajęć. Nowy kontrakt z Sony Music, która to zajęła się wydawaniem nowych, zremasterowanych wersji wcześniejszych płyt zespołu, włączenie do Rock & Roll Hall of Fame w 2003 roku, ciągłe koncertowanie i zupełnie nowe wydania tych pokazów na DVD. Cały czas więc coś się działo, fani jednak nie ukrywali, że czekają już bardzo mocno i bardzo długo na nową muzykę

AC/DC - najpopularniejsze numery legendy rocka / Eska ROCK

"Rock and Rollowy pociąg"

Malcom i Angus tak naprawdę cały czas pracowali nad czymś, zupełnie jednak inaczej niż zwykle, początkowo robili to osobno, co samo w sobie trwało aż dwa lata. Panowie spotkali się dopiero w studiu w Londynie, a już w 2004 roku Brian Johnson mówił w wywiadach, że Angus ma gotowe wspaniałe, niezwykle trudne riffy. Muzycy nie czuli jednak na sobie żadnej presji, także losowe opóźnienia w rozpoczęciu nagrań nie robiły na nich wrażenia.

Prawidłowe nagrania rozpoczęły się więc dopiero w marcu 2008 roku w The Warehouse Studio w Vancouver, pod czujnym okiem producenta Brendana O'Briena i trwały one osiem tygodni. Formacja postawiła na nagrania bez prób, w krótkich sesjach po trzy utwory, w większości miało to formę nagrań na żywo w studiu. Choć większość kompozycji była już na tym etapie praktycznie gotowa, nie obyło się bez pewnych poprawek, szczególnie w tekstach, a także tworzenia czegoś zupełnie nowego praktycznie na ostatnią chwilę - jak to miało miejsce w przypadku Everything Goes. Ostatecznie piętnasty album AC/DC ujrzał światło dzienne 20 października 2008 roku jako Black Ice, a jeszcze w sierpniu swoją premierę miał singiel Rock 'n' Roll Train, który znacznie zaostrzył apetyty fanów na nowy krążek od lat. Wydawnictwo spotkało się z dużym uznaniem wielbicieli i branży, a już osiem dni po jego wydaniu grupa wyruszyła w światową trasę koncertową, "The Black Ice World Tour".

Ciekawostki o 'Black Ice"

Sukces Black Ice jest dziś zupełnie nieoceniony - album ten przeszedł do historii debiutując na pierwszym miejscu list przebojów w 29 krajach i jest największym debiutem w szeregach Columbia Records od 1991 roku. Jakie jeszcze ciekawostki kryją się za tym klasykiem? Sprawdź w galerii: