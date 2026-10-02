Slash zagra w Polsce w 2027 roku! Gitarzysta zapowiada nowy album z Mylesem Kennedym i The Conspirators!

Slash zyskał powszechną sławę i rozpoznawalność jako jedna z kluczowych postaci zespołu Guns N' Roses. Muzyk brał udział w nagraniach kluczowych płyt formacji, z debiutanckim Appetite for Destruction oraz Use Your Illusion I & II na czele. W 1996 roku, niemal dokładnie trzydzieści lat temu, gitarzysta podjął jednak decyzję o opuszczeniu formacji i rozpoczęciu działań w ramach innych projektów - w tym pod własnym nazwiskiem.

Co prawda w 2016 roku Slash do składu Gunsów powrócił, wciąż jednak skupia się na autorskich działaniach. Choć muzyk wydaje solowe płyty - najbardziej aktualną jest Orgy of the Damned z 2024 roku - to kluczowym aspektem jego kariery jest współpraca z Mylesem Kennedym i muzykami The Conspirators.

Czego brakuje w dzisiejszej muzyce rockowej? Slash wyjaśnia

Slash, Myles Kennedy i The Conspirators wracają do Polski!

Już w 2012 roku ukazał się pierwszy album muzyków, na ten moment mają oni na koncie już cztery wspólne wydawnictwa - a za kilka miesięcy światło dzienne ujrzy kolejne! Po miesiącach zapowiedzi w końcu dostaliśmy konkret.

W piątek 2 października ukazał się utwór Flying Blind, który zapowiada piąty już krążek Slasha, Mylesa i "Konspiratorów"! Projekt o dokładnie takim samym tytule ujrzy światło dzienne już 26 lutego 2027 roku nakładem Gibson Records.

Slash wraca do Polski w 2027 roku!

Płyta to oczywiście nie wszystko! Przy okazji promocji wydawnictwa formacja wyruszy w trasę koncertową - która dotrze także do Polski! Niecałe trzy lata po wizycie w Katowicach Slash i spółka zagrają tym razem w Warszawie! Jak poinformował już za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej sam "Kudłaty", koncert odbędzie się 9 czerwca 2027 roku w ramach Letniej Sceny Progresji.

BILETY na koncert Slasha w Warszawie w 2027 roku

Bilety trafią do sprzedaży już 9 października na ebilet.pl!

Sprawdź 10 albumów, które zmieniły życie Slasha: