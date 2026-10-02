Gitarzysta The Rolling Stones namalował portrety Jimiego Hendrixa! Wyjątkowa wystawa w Londynie

Pod koniec września tego roku, w Londynie, miała miejsce premiera wystawy Ronnie Wood: The Jimi Hendrix Portraits. Prace gitarzysty formacji The Rolling Stones można oglądać w słynnym muzeum Handel Hendrix House przy Brook Street w prestiżowej dzielnicy Mayfair. To właśnie pod numerem 23 w latach 60. mieszkał Jimi Hendrix – i to tam powstały dwa najnowsze, niepublikowane dotąd portrety stworzone przez Ronniego Wooda. – To bez wątpienia zaszczyt i ogromna radość móc zaprezentować moje dwa nowe portrety Jimiego wraz z pięcioma innymi pracami pokazującymi go w akcji – powiedział gitarzysta, cytowany w informacji prasowej.

Mało kto pamięta, że zanim Wood dołączył do The Rolling Stones, w latach 60. współdzielił mieszkanie z Hendrixem w dzielnicy Holland Park.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Poznałem Jimiego w 1966 roku, kiedy dopiero przybył do Londynu. Był wtedy jeszcze całkowicie nieznany. Przez pewien czas dzieliliśmy razem mieszkanie i zostaliśmy przyjaciółmi. Niedługo potem powalił nas wszystkich swoimi pierwszymi występami, a zwłaszcza tym w klubie Bag of Nails w Soho. Na jednym z obrazów przeznaczonych na wystawę odtworzyłem moment, w którym widziałem tego wielkiego człowieka na scenie. Ogromny i unikalny talent Jimiego przeniósł grę na gitarze na inną planetę i mam nadzieję, że te obrazy oddają to wszystko i jeszcze więcej – wyznał Ronnie Wood w trakcie otwarcia wystawy.

Oprócz portretów autorstwa Wooda, na zwiedzających czeka odrestaurowane mieszkanie Hendrixa, archiwalne multimedia oraz interaktywne wystawy pokazujące wpływ legendy gitary na muzykę rozrywkową. Wystawa prac będzie dostępna dla zwiedzających aż do 11 kwietnia 2027, a wstęp na nią zawarty jest w standardowej cenie biletu do muzeum.

Oto ciekawostki o albumie Axis: Bold as Love od The Jimi Hendrix Experience: