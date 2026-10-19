The Pretty Reckless z niespodzianką! Muzycy Foo Fighters w nowej wersji utworu About You

Pod koniec czerwca 2026 roku na rynku ukazał się piąty studyjny krążek od formacji The Pretty Reckless. Na płycie zatytułowanej Dear God znalazło się 14 utworów, w tym About You. Teraz natomiast amerykański zespół, na którego czele stoi charyzmatyczna wokalistka Taylor Momsen, zaprezentował odświeżoną wersję wspomnianej kompozycji. W nagraniu gościnnie wzięli udział muzycy Foo Fighters – Dave Grohl oraz Pat Smear. Pierwszy z nich zasiadł za perkusją i wsparł wokalnie Momsen, a drugi ubarwił całość swoimi partiami gitarowymi.

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"About You" to jedna z moich ulubionych piosenek na tej płycie, dlatego chciałam zrobić z nią coś wyjątkowego. Zadzwoniłam do Dave’a i Pata i zapytałam, czy nie dodaliby do niej odrobiny swojej magii. To był niesamowity czas spędzony w studiu na tworzeniu muzyki – nie ma nic lepszego niż wspólne jamowanie z przyjaciółmi. Nie mogłabym być bardziej szczęśliwa z efektu końcowego – powiedziała, cytowana w informacji prasowej, frontmanka TPR.

Odświeżoną wersję udostępniamy poniżej:

Taylor Momsen o legendarnym zespole: "Ich koncerty to kwintesencja rock'n'rolla"

The Pretty Reckless zakończyli niedawno trasę koncertową u boku legendarnej formacji AC/DC. Momsen, w rozmowie z iHeartRocks Canada, nie szczędziła komplementów pod adresem tej australijskiej grupie. – Kocham ich nad życie. Są fantastyczni, to najlepsi ludzie. Ich koncerty to kwintesencja rock and rolla. Oni tym żyją i oddychają. Definiują ten gatunek. Dostajesz lekcję rock and rolla każdego wieczoru, gdy tylko stają na scenie. Jest głośno, surowo i prawdziwie. Dają ognia. Możliwość oglądania tego show, co noc to spełnienie marzeń – powiedziała wokalistka.

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