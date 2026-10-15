Taylor Momsen wskazała "piosenkę idealną". Wokalistka The Pretty Reckless chciałaby być autorką tego arcydzieła z lat 60.

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-15 14:17

Taylor Momsen, wokalistka The Pretty Reckless, wskazała kompozycję, którą uważa za piosenkę idealną. Liderka amerykańskiej formacji wyznała bez ogródek, że dałaby wiele, by to właśnie ona była autorką tego kultowego klasyka z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Taylor Momsen
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Taylor Momsen wskazała "piosenkę idealną"! Ten utwór wokalistka The Pretty Reckless uważa za absolutny majstersztyk

Wokalistka The Pretty Reckless, Taylor Momsen, nie dawno gościła w popularnym podcaście prowadzonym przez Ricka Beato. Podczas obszernego wywiadu poruszono mnóstwo tematów. Pod koniec rozmowy prowadzący zadał natomiast artystce jedno najbardziej klasycznych pytań: jaki utwór przychodzi jej na myśl, gdy słyszy sformułowanie "piosenka idealna". Momsen zbyt długo się nie zastanawiała nad odpowiedzią. I wskazała na klasyk z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

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Myślę, że "A Day in the Life" to piosenka idealna... Istnieje pojęcie piosenki idealnej, a potem są utwory, które po prostu chciałbyś sam napisać. Są różne poziomy tego zachwytu. I naprawdę chciałabym napisać "A Day in the Life" – wyznała. 

Taylor Momsen wybrała kompozycję z repertuaru The Beatles. A Day in the Life pochodzi z wydanego w 1967 roku albumu Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Wokalistka wyraziła zachwyt nie tylko nad wspomnianym utworem, ale również nad pionierskim i ponadczasowym brzmieniem grupy z Liverpoolu. – Ilość, jakość, innowacyjność i te gigantyczne skoki naprzód w rozwoju muzyki... Ale zostawmy to na bok – spójrzmy na samą realizację dźwięku. Co to w ogóle jest? Dlaczego płyty The Beatles do dziś brzmią lepiej niż cokolwiek nagranego już po nich? – przyznała Momsen.

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Wokalistka dodała także, że w swoim życiu przeżyła dwa "muzyczne objawienia". I to za sprawą Beatlesów oraz Soundgarden. 

The Beatles to pierwszy zespół, jaki puścił mi mój tata i natychmiast się w tej muzyce zakochałam. Byli powodem, dla którego sama chciałam założyć zespół. Drugi moment przyszedł, gdy byłam nieco starsza. Odkryłam Soundgarden i to zmieniło moje życie. Przemówiło do mnie w tak głęboki sposób... ten klimat, brzmienie i niesamowity głos Chrisa Cornella. Wtedy tego jeszcze w pełni nie rozumiałam, ale czułam to całą sobą – podsumowała. 

Zespół The Pretty Reckless powrócił z nowym albumem

Piąty studyjny krążek The Pretty Reckless, zatytułowany Dear God, ukazał się na rynku 26 czerwca 2026 nakładem Fearless Records. Na płytę złożyło się 14 utworów. 

– To było ciekawe doświadczenie. Nagrywaliśmy ten album w przerwach między trasami z AC/DC, co było dla nas czymś nowym. W pewnym sensie przypomniało mi to czasy dzieciństwa, kiedy pracowałam na dziesięciu etatach naraz i w międzyczasie tworzyłam materiał, który ostatecznie stał się "Light Me Up" [chodzi o debiutancki album TPR - przyp. red.]. Pod jednym względem było to podobne – wymagało życia w ciągłym rozkroku i silnego szufladkowania spraw w głowie. Jestem w tym dobra, ale z drugiej strony bywało to wyzwaniem, zwłaszcza w sensie artystycznym – powiedziała Momsen w podcaście The Mistress Carrie

Oto najlepsze albumy w dyskografii The Beatles [TOP5]:

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