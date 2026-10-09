Nickelback wraca do Polski w 2027 roku. Formacja zagra arenowy koncert

Nickelback wraca do Polski! Zespół ogłasza wielką trasę i koncert w Łodzi

Fani kanady'jskich gigantów rocka mogą zacie'rać ręce! Nickelback ogłosił właśnie światową trasę koncertową Everything Under The Sun Tour, która promuje ich najnowszy album. Zespół nie pominął Polski na swojej mapie i już 1 lipca 2027 roku wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi.

To będzie wielki powrót grupy na największe światowe sceny. Trasa towarzyszy premierze jedenastej studyjnej płyty zespołu, zatytułowanej „Everything Under The Sun”, która ukaże się 30 października. Po ogromnym sukcesie poprzedniego albumu „Get Rollin’” i rekordowej trasie koncertowej, muzycy ponownie wyruszą w podróż po Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Europie i Australii.

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Nowa płyta i energetyczne single

Zespół już teraz uchyla rąbka tajemnicy, jak będzie brzmiał nowy materiał. Pierwszy singiel promujący album, energetyczny utwór „Rattle The Cage” z gościnnym udziałem Johna 5, już zdążył podbić amerykańskie listy przebojów, docierając na 1. miejsce notowania Active Rock Radio. To kolejny dowód na to, że Nickelback od ponad dwóch dekad potrafi kształtować brzmienie rockowych stacji radiowych.

Jednak nowa płyta to nie tylko ostre gitary i potężne riffy. Kolejne udostępnione single, „Leave Me Behind” i „Make Me Love You”, pokazały bardziej wrażliwą i emocjonalną stronę kanadyjskiej formacji. To zapowiedź albumu pełnego brzmieniowych kontrastów.

Bilety na koncert Nickelback w Polsce. Kiedy i gdzie kupić?

Sprzedaż wejściówek na polski koncert ruszy już wkrótce i będzie podzielona na kilka etapów. Najwięksi fani powinni przygotować się na prawdziwy maraton. Pierwsza okazja do zdobycia biletów pojawi się już 13 października o godzinie 10:00 w ramach przedsprzedaży na stronie zespołu.

Dzień później, 14 października o 10:00, ruszy przedsprzedaż Mastercard Pekao, która potrwa do 16 października do godziny 9:00. Posiadacze kart Mastercard Banku Pekao S.A. będą mogli skorzystać z dostępu do specjalnej puli biletów. Z kolei 15 października swoje przedsprzedaże uruchomią Ticketmaster (godz. 10:00) oraz Spotify (godz. 12:00). Otwarta sprzedaż dla wszystkich fanów na stronie LiveNation.pl wystartuje 16 października o godzinie 10:00.

Dla tych, którzy chcą przeżyć ten wieczór w wyjątkowy sposób, przygotowano także pakiety VIP. Obejmują one m.in. bilety premium, ekskluzywne gadżety oraz specjalne nagranie od zespołu.

Na scenie pojawi się gość specjalny

Podczas całej trasy Nickelback będzie wspierany przez gościa specjalnego, którym będzie brytyjski zespół Don Broco. Angielski kwartet jest znany z energetycznych występów na żywo i łączenia w swojej muzyce metalu, post-hardcore'u i elektroniki. Grupa ma na koncie wyprzedane koncerty w tak prestiżowych miejscach jak Wembley Arena czy Alexandra Palace.

Wybór supportu nie jest przypadkowy. Oba zespoły miały już okazję współpracować – muzycy z Nickelback gościnnie pojawili się w utworze „Nightmare Tripping”, który był tytułowym singlem z ostatniej płyty Don Broco. Wspólna trasa jest więc naturalnym rozwinięciem tej artystycznej znajomości.

Nickelback znów na fali

Ogłoszenie nowej trasy to kolejny dowód na to, że Nickelback przeżywa świetny okres w swojej karierze. Poprzednia światowa trasa, Get Rollin' World Tour, okazała się najszybciej sprzedającą i najliczniej odwiedzaną w historii zespołu. Dodatkowo ogromną popularność zdobył dokument „Hate to Love: Nickelback”, który na platformie Netflix przez wiele tygodni utrzymywał się w światowym TOP 10.

Z blisko 65 milionami sprzedanych albumów i miliardami odtworzeń w serwisach streamingowych, Nickelback wciąż pozostaje jednym z największych i odnoszących największe sukcesy komercyjne zespołów rockowych na świecie. Ich koncerty od lat udowadniają, że są grupą stworzoną do występowania na największych arenach.