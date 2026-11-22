Zespół HIM to prawdziwa legenda muzyki metalowej. Formacja powstała w 1991 roku na dobre jednak rozpoczęła działalność cztery lata później i wydała w sumie osiem albumów studyjnych, w tym kultowe Greatest Lovesongs Vol. 666, Love Metal i Dark Night. Ostatnia, jak się okazało, płyta HIM, ukazała się w 2013 roku, już cztery lata później zespół zakończył działalność. Od tamtej pory frontman formacji, Ville Valo, skupia się na karierze solowej - w styczniu 2023 roku ukazał się debiutancki krążek artysty, wydany pod pseudonimem VV. Neon Noir został bardzo dobrze przyjęty przez rynek i był promowany na serii koncertów.

Wielki powrót! Ville Valo o "Neon Noir" w Esce Rock.

Dlaczego Ville Valo nie gra wielkiego przeboju HIM?

Już jakiś czas temu w trakcie rozmowy dla MoreCore TV VV został zapytany o to, dlaczego podczas jego solowych koncertów nie śpiewa jednego z największych przebojów macierzystej formacji. Mowa oczywiście o coverze utworu Wicked Game, wykonywanego w oryginale przez Chrisa Isaaka. Ville odpowiedział, że według niego utwór ten jest dosłownie flagowy dla HIM, który to zespół zagrał jako jeden z pierwszych i który pomógł mu ustalić jego własne brzmienie. Valo żartobliwie nawiązał także do tego, iż własny cover tej kompozycji wydali też Panowie z Tenacious D, w związku z czym, to im teraz zostawi jego wykonywanie.

Uważam, że "Wicked Game" jest tak istotnym utworem dla HIM. Był to jeden z pierwszych utworów, które zagraliśmy razem jako zespół, który pomógł nam rozgryźć nasze brzmienie. Zwykle łatwiej jest to zrobić, grając czyjeś numery. Nie musisz myśleć o tekście czy czymkolwiek, i tak znasz piosenkę na pamięć, więc tak jest łatwiej. Była to więc bardzo pomocna i emblematyczna melodia dla HIM, ale nie tak bardzo dla mnie na poziomie osobistym. Poza tym zagraliśmy z HIM całkiem sporo coverów, więc pomyślałem, że tym razem fajniej będzie skoncentrować się na sobie. Z wiekiem staję się coraz bardziej egocentryczny - odpowiedział VV.

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