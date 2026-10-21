Martin Gore wystartował z nowym projektem! Posłuchaj nowego utworu lidera Depeche Mode

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-21 10:10

Od zakończenia trasy "Memento Mori World Tour" w obozie Depeche Mode jest niezwykle cicho i nie wiadomo czy i kiedy miałoby się to zmienić. Nie oznacza to jednak, że muzycy grupy marnują czas. Udowodnił to właśnie Martin Gore, który powołał do życia zupełnie nowy projekt, kryjący się pod nazwą MG x CD + JL =. Światło dzienne właśnie ujrzał pierwszy singiel!

Martin Gore na tle sylwetek ptaków. O nowym projekcie lidera Depeche Mode przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Martin Gore jest znany w muzycznym świecie przede wszystkim jako muzyk i od ponad czterech dekad lider zespołu Depeche Mode. Choć nie był on jednym z założycieli formacji, to dość szybko pojawił się w jej orbicie, a po odejściu głównego kompozytora Vince'a Clarke'a, postanowił wejść w jego buty.

Gore to główny autor większości najsłynniejszych kompozycji Depeche Mode, z Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again oraz Personal Jesus na czele. Praca na rzecz grupy nie oznacza jednak, że w trakcie swojej kariery muzyk skupiał się tylko i wyłącznie na niej.

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Poboczne projekty Martina Gore'a

W 2011 roku Gore niespodziewanie połączył siły z Clarke w ramach duetu VCMG. Panowie wydali rok później jedyny wspólny album, zatytułowany Ssss. Już w 2003 roku zaś Martin wydał pierwszy album pod własnym nazwiskiem. Następca Counterfeit, MG, ujrzał światło dzienne dopiero dwanaście lat później.

Czym jest MG x CD + JL =?

Teraz, ponad trzy lata po premierze świetnie przyjętej płyty Memento Mori Depeche Mode Gore powraca z kolejnym nowym projektem!

Już we wtorek 20 października premierę miał singiel Cross Whisper, sygnowany jako MG x CD + JL =. Jest to zupełnie nowa grupa, w skład której wchodzą, poza Martinem Gore, wokalista i autor tekstów Cliff Damavandi oraz Johnnie Lee, czyli prywatnie córka lidera Depeche Mode.

Singiel Cross Whisper został zainspirowany opowieściami Gore'a o tym, iż zawsze, gdy umiera ktoś mu bliski, w jego otoczeniu pojawiają się ptaki. Na ten moment nie wiadomo, czy kompozycja jest zapowiedzią kolejnych, większych działań projektu - w tym oczywiście albumu.

Nie da się ukryć, że utwór bardzo mocno przywołuje ducha Depeche Mode - przekonaj się poniżej:

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