Martin Gore wystartował z nowym projektem! Posłuchaj nowego utworu lidera Depeche Mode

Martin Gore jest znany w muzycznym świecie przede wszystkim jako muzyk i od ponad czterech dekad lider zespołu Depeche Mode. Choć nie był on jednym z założycieli formacji, to dość szybko pojawił się w jej orbicie, a po odejściu głównego kompozytora Vince'a Clarke'a, postanowił wejść w jego buty.

Gore to główny autor większości najsłynniejszych kompozycji Depeche Mode, z Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again oraz Personal Jesus na czele. Praca na rzecz grupy nie oznacza jednak, że w trakcie swojej kariery muzyk skupiał się tylko i wyłącznie na niej.

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Poboczne projekty Martina Gore'a

W 2011 roku Gore niespodziewanie połączył siły z Clarke w ramach duetu VCMG. Panowie wydali rok później jedyny wspólny album, zatytułowany Ssss. Już w 2003 roku zaś Martin wydał pierwszy album pod własnym nazwiskiem. Następca Counterfeit, MG, ujrzał światło dzienne dopiero dwanaście lat później.

Czym jest MG x CD + JL =?

Teraz, ponad trzy lata po premierze świetnie przyjętej płyty Memento Mori Depeche Mode Gore powraca z kolejnym nowym projektem!

Już we wtorek 20 października premierę miał singiel Cross Whisper, sygnowany jako MG x CD + JL =. Jest to zupełnie nowa grupa, w skład której wchodzą, poza Martinem Gore, wokalista i autor tekstów Cliff Damavandi oraz Johnnie Lee, czyli prywatnie córka lidera Depeche Mode.

Singiel Cross Whisper został zainspirowany opowieściami Gore'a o tym, iż zawsze, gdy umiera ktoś mu bliski, w jego otoczeniu pojawiają się ptaki. Na ten moment nie wiadomo, czy kompozycja jest zapowiedzią kolejnych, większych działań projektu - w tym oczywiście albumu.

Nie da się ukryć, że utwór bardzo mocno przywołuje ducha Depeche Mode - przekonaj się poniżej:

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