Ten przebój zna każdy Polak. Za tekstem Kory kryje się ogromna tęsknota

Z pewnością doskonale kojarzycie charakterystyczne dźwięki gitary z początku tej piosenki, po których wokalistka Kora wyśpiewuje proste wyznanie miłości. Ten wyjątkowy kawałek grupy Maanam, nagrany w 1983 roku, od wielu dziesięcioleci towarzyszy naszym wspomnieniom i natychmiastowo wywołuje wzruszenie. Mało kto zastanawia się jednak nad tym, co tak naprawdę przeżywali muzycy, zanim ten niezapomniany hit trafił na listy przebojów. Warto wiedzieć, że za prostym tekstem kryje się bardzo osobista historia, w której to właśnie rozłąka odegrała kluczową rolę.

Kora Jackowska i Ryszard Terlecki byli kiedyś parą. Nieprawdopodobne, a jednak

Historia powstania wielkiego hitu Maanamu

Polska początku lat osiemdziesiątych była okresem trudnym i pełnym szarości, a dla wielu osób muzyka była jedyną ucieczką. Właśnie w tych trudnych czasach zespół Maanam zyskiwał coraz większą popularność, zdobywając serca fanów kolejnymi przebojami. Wtedy Marek Jackowski wymyślił niezwykle chwytliwą linię melodyczną, dla której brakowało jedynie słów. Muzycy przeczuwali, że stworzyli coś wyjątkowego, ale nikt nie przypuszczał, że ten utwór będzie niósł ze sobą tak ogromne emocje. Sama kompozycja Jackowskiego cechowała się niesamowitą przestrzenią i lekkością. Brakowało w niej jednak tego jednego detalu, który zmieniłby wpadającą w ucho melodię w prawdziwy międzypokoleniowy hymn.

Tekst "Kocham Cię, kochanie moje" zrodzony z tęsknoty

Artystka napisała tekst do piosenki „Kocham Cię, kochanie moje” w czasie, gdy przebywała z dala od Marka Jackowskiego. To właśnie ta fizyczna odległość i ogromne poczucie braku ukochanej osoby zaowocowały powstaniem najsłynniejszych wersów w historii polskiej muzyki. Kora przelała na papier swoje wewnętrzne rozterki, adresując je do bliskiego człowieka i opisując uczucie, które spalało ją od środka. Odległość sprawiła, że jej emocje stały się bardzo czyste, szczere i pozbawione zbędnych słów. Tekst powstał w wyniku prawdziwej potrzeby serca, jako wyznanie wynikające z ogromnej tęsknoty. Właśnie przez to w piosence kilkanaście razy powtarzają się słowa miłości. Z połączenia tekstu Kory i melodii Marka powstała kompozycja o niespotykanej sile rażenia. Kawałek szybko podbił listy przebojów i królował na nich przez wiele tygodni.

Dlaczego "Kocham Cię, kochanie moje" wciąż nas wzrusza?

Nawet dzisiaj, kiedy słuchamy tej piosenki, wciąż możemy dostrzec w niej tę samą autentyczność, z jaką została nagrana w studiu. Utwór przetrwał próbę czasu, bo opisuje doświadczenie bliskie każdemu człowiekowi. Przecież każdy z nas przynajmniej raz odczuwał tęsknotę za kimś bliskim i szukał najprostszych słów, by wyrazić to uczucie. Kora opisała tę tęsknotę w słowach, które do dziś potrafią zaśpiewać Polacy. Stanowi to piękną pamiątkę po niesamowitym artystycznym duecie Kory i Marka Jackowskiego. Chociaż ich prywatne ścieżki życiowe były dość zawiłe, ta piosenka na zawsze pozostanie symbolem ich niezwykłego porozumienia. Dzisiaj, słysząc w radiu te dźwięki, ponownie myślami wracamy do tamtych lat i własnych przeżyć miłosnych. Mimo upływu czasu ten utwór wciąż udowadnia, jak wielką siłę posiada prawdziwa miłość.