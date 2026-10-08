Aerosmith wraca na dwa wyjątkowe koncerty! Zapowiedziano wydarzenia z plejadą gwiazd - i kolejne niespodzianki!

Gdy w sierpniu 2024 roku zespół Aerosmith ostatecznie odwołał swoją ogłoszoną rok wcześniej pożegnalną trasę koncertową, fani i fanki formacji nie kryli zawodu. Co prawda formacja miała w planach pożegnać się tylko z amerykańską publicznością, mimo tego przez kilka miesięcy żywe były plotki, że przyjdzie czas i na Europę.

Nie był tajemnicą fakt, że głównym powodem odwołania serii występów były problemy wokalne Stevena Tylera, których ten doznał po zaledwie kilku początkowych pokazach - mowa była o złamaniu strun głosowych. Nieoczekiwanie jednak w 2025 roku muzyk kilka razy pojawił się na scenie, w tym na wydarzeniu "Back to the Beginning" i w ramach hołdu dla Ozzy'ego Osbourne'a na MTV VMA u boku Joe Perry'ego i YUNGBLUDA - z którym do tego Aerosmith nagrali wspólny minialbum. Nic więc dziwnego, że w tle tego wszystkiego zaczęły się pojawiać spekulacje o możliwym powrocie amerykańskiej ikony rocka na co najmniej jeden, pożegnalny koncert.

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Jeszcze w tym roku Aerosmith zagrają dwa koncerty

Wokół Aerosmith zaczęło się robić gorąco w poniedziałek 5 października, kiedy to na kontach zespołu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie. Przedstawia ono fotografa Rossa Halfina i Stevena Tylera przed budynkiem Hollywood Bowl, podziwiających szyld "Aerosmith & Friends" i wskazujący na dwie daty: 29 października i 1 listopada. Wszystkie szczegóły miały zostać ogłoszone dzień później, wtedy jednak grupa opublikowała kolejne nagranie, w którym zapewniła, że teraz już na pewno wszystko stanie się jasne, ale w środę 7 października

Tuż po godzinie 21:00 czasu polskiego Aerosmith już oficjalnie potwierdzili, że w tym roku wrócą na dwa wyjątkowe koncerty. Te, zgodnie z zapowiedziami, odbędą się 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl i gościnnie pojawi się na nich plejada gwiazd m.in. The Black Crowes, Run-D.M.C., Heart, Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Duff McKagan i Slash (Guns N' Roses), Eric Church, Jerry Cantrell i Mike Inez (Alice in Chains), Marcus King, Nuno Bettencourt (Extreme), Pat Monahan (Train), Sammy Hagar, Steve Stevens, Sully Erna (Godsmack), Tom Morello. Don Was zaś będzie pełnił funkcję dyrektora muzycznego całej imprezy.

Wiadomo jednak, że w najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych ogłoszeń, a skład gości specjalnych ma się powiększyć. Do tego, tak, jak w przypadku "Back to the Beginnings", muzycy będą się łączyć w ramach jedynych w swoim rodzaju supergrup, utworzonych specjalnie na tę okazję.

W jakim składzie zespół pojawi się na koncertach?

Choć nie zostało to oficjalnie ogłoszone, to wygląda na to, że na te dwa specjalne pokazy Aerosmith powróci w najsłynniejszym składzie! Jak wskazują zagraniczne media, na zdjęciach promocyjnych grupa pokazała się z Joeyem Kramerem. Przypominamy, że perkusista nie występował u boku grupy od 2020 roku ze względu na problemy zdrowotne.

Sprzedaż biletów na oba koncerty wystartuje w sobotę 10 października o godzinie 19:00 czasu polskiego.

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