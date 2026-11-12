Korn zmierzają do Krakowa - BILETY! Nowe informacje o sprzedaży wejściówek

Z jednej strony mówi się, że rock i metal umierają, gdyż trudno dostrzec wykonawców, reprezentujących ten świat na listach przebojów, z drugiej dane mówią jasne, że to koncerty tych właśnie artystów cieszą się na świecie największą popularnością.

Nie da się nie zauważyć, że szczególnie duży powrót na sceny na całym świecie zaliczyły formacje, które zalicza się do grona reprezentantów tzw. 'nu metalu'. Wystarczy zwrócić uwagę na to, co dzieje się pod tym kątem w naszej rodzimej przestrzeni koncertowej. W lutym nad Wisłą wystąpili Panowie z Deftones, kolejno w czerwcu wrócili do nas Panowie z Limp Bizkit i Papa Roach, w lipcu aż dwa razy na warszawskim Narodowym zagrali System of a Down, a już dosłownie za moment, jednak późną jesienią, ponownie zawitają do nas Ci, których uznaje się za pionierów nu metalu, Korn!

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Harmonogram sprzedaży biletów na Korn w Polsce w 2026 roku

W poniedziałek 16 marca Korn ogłosił szczegóły swojej tegorocznej trasy koncertowej po Europie. Zespół przekazał wtedy, że w połowie października wyruszy w podróż po Starym Kontynencie i w ramach tej wycieczki, niemal na jej finał, dotrze także do Polski!

Korn zagra w krakowskiej TAURON Arenie 17 listopada 2026 roku! Oznacza to powrót kapeli nad Wisłę po występie w katowickim Spodku w lipcu 2024 roku. Co prawda na ten moment nie ma żadnych informacji o planowanej premierze przed tym terminem nowej muzyki Korna, nie jest jednak tajemnicą fakt, że Panowie pracują nad materiałem już od jakiegoś czasu.

Choć wejściówki dość szybko się wyprzedały, to w czwartek 12 listopada organizator, czyli Live Nation, przekazał, że: "ze względu na zmiany produkcyjne scena została przesunięta do tyłu i tym samym w sprzedaży pojawiły się dodatkowe miejsca blisko sceny".

Ceny wejściówek prezentują się następująco:

Trybuna - 179,00-379,00 zł

Widok ograniczony - 179,00-379,00 zł

Płyta - 379,00 zł

Oficjalny bilet Platinum - 343,00-932,50 zł

Co jednak istotne, zespół wyraził zgodę na tzw. "dynamiczne ceny biletów", w związku z czym przedstawione wyżej kwoty mogą wzrosnąć w zależności od zainteresowania.