Nicko McBrain był o krok od odejścia z Iron Maiden w latach 80. przez... garnitur! Perkusista zabrał walizki i wymeldował się z hotelu

Nicko McBrain wydał właśnie swoją autobiografię Hello Boys And Girls!. Perkusista Iron Maiden przyznał otwarcie, że pisał ją całkowicie niezależnie. –Chciałem, żeby to były moje czyste wspomnienia, pozbawione jakichkolwiek wpływów ze strony osób trzecich –wyjaśnił muzyk przed premierą całości. W związku z promocją książki muzyk udziela teraz sporo wywiadów. I to naprawdę ciekawych. W rozmowie dla portalu Loudwire McBrain ujawnił, że był bliski odejścia z IM... w latach osiemdziesiątych. Co się wówczas stało?

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Do zdarzenia doszło w okolicach 1985 lub 1986 roku, podczas spotkania organizowanego przez wytwórnię EMI w Nowym Jorku. McBrain był wówczas w Iron Maiden stosunkowo od niedawna (przypomnijmy, że dołączył do grupy w 1982). Na branżową imprezę perkusista postanowił ubrać się niezwykle elegancko, bo w garnitur.

Wróciłem do hotelu, a Rod [Smallwood, menedżer IM – przyp. red.] wziął mnie na bok i wyznał: "Och, Nicky, nie możesz tego nosić... Co ty wyprawiasz z tym pieprzonym garniturem?". Porządnie mnie za to zjechał i powiedział: "Musisz iść porozmawiać ze Steve'em [Harrisem, basistą]”. On natomiast powiedział: "Słuchaj, występujemy publicznie jako zespół. Nie jesteśmy grupą od garniturów i krawatów, Nick. Jesteśmy od skór i dżinsów, a ty wyskakujesz w trzyczęściowym, pieprzonym garniturze". A ja na to: "No to pieprzcie się wszyscy. Odchodzę. Nagle zrobiła się tu dyktatura, mówicie mi, co mogę, a czego nie mogę nosić" –opowiedział Nicko McBrain we wspomnianym wywiadzie.

Perkusista wrócił do swojego pokoju, spakował walizkę, zszedł do recepcji, wymeldował się z hotelu i usiadł w lobby, czekając na transport. Na szczęście, ktoś z otoczenia zespołu zdołał przemówić mu do rozsądku i odwiódł go od decyzji o odejściu ze składu. Po latach, co ciekawe, McBrain przyznał wprost, że Smallwood i Harris mieli rację. – Rozumiem to teraz, ale wtedy tego nie łapałem –dodał muzyk.

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Przypomnijmy, że w 2024 muzyk postanowił, z uwagi na problemy zdrowotne, udać się na koncertową emeryturę. Rok wcześniej McBrain doznał wylewu krwi do mózgu, który spowodował paraliż prawej strony ciała, przede wszystkim od ramienia w dół. Perkusista zdawał sobie sprawę, że nie poradzi sobie na jubileuszowej trasie IM (z okazji 50-lecia istnienia), która rozpoczęła się pod koniec maja 2025. Dlatego też w koncertowym składzie zastąpił go Simon Dawson. McBrain, co najistotniejsze, nie wyklucza jednak, że w przyszłości wejdzie jeszcze do studia nagraniowego z muzykami Żelaznej Dziewicy. Czy tak się stanie? Pożyjemy, zobaczymy...

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