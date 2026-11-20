Basista Sex Pistols na nowej płycie Faces! Legendarny zespół wraca po ponad pięciu dekadach

Formacja Faces, która powstała pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, wydała cztery albumy, po czym... zawiesiła działalność. W jej skład wchodzili członkowie zespołu Small Faces, a także wokalista Rod Stewart i gitarzysta Ronnie Wood z Jeff Beck Group.

Od 1973 roku grupa, co jakiś czas, okazjonalnie się reaktywowała, ale fani nie doczekali się piątego krążka. Niebawem ma się to zmienić! Jakiś czas temu perkusista Kenney Jones zdradził, że razem ze Stewartem i Woodem nagrali 11 piosenek z myślą o nadchodzącym albumie w studiu RAK ​​w północnym Londynie.

Teraz okazuje się, że jest naprawdę blisko premiery nowego wydawnictwa. W mediach społecznościowych głos zabrał... basista Sex Pistols, Glen Matlock, który opublikował zdjęcie wycinka prasowego potwierdzającego, że Faces "zakończyli nagrywanie swojego pierwszego nowego albumu od 53 lat".

W czym tkwi sekret długowieczności The Rolling Stones? Ronnie Wood zabrał głos!

Z notatki wynika, że do Stewarta, Wooda i Jonesa dołączył właśnie Matlock, wspierając ich w nagraniach. Muzyk opatrzył zaś wpis wymownym komentarzem:

Nigdy nie ma nudnej chwili.

Według zapowiedzi, na płycie znajdą się zarówno premierowe kompozycje, jak i starsze, nagrane na nowo. Jeśli chodzi o datę premiery tego albumu, na ten moment nie jest ona jeszcze znana. Pozostaje tylko czekać na szczegóły, które zapewne niebawem do nas trafią.

Przypomnijmy, że z oryginalnego składu zespołu dwóch muzyków nie żyje. Basista Ronnie Lane zmarł w 1997, a klawiszowiec Ian McLagan odszedł z tego świata w 2014.

Glen Matlock zagra także na nowym albumie Blondie

Legendarny zespół Blondie, na którego czele stoi charyzmatyczna wokalistka Debbie Harry, powraca z nowym albumem. Muzycy ogłosili szczegóły swojego dwunastego studyjnego wydawnictwa. Płyta zatytułowana High Noon pojawi się na półkach sklepowych 26 lutego 2027 roku nakładem BMG. Będzie to pierwszy premierowy materiał od czasu krążka Pollinator z maja 2017. Gościnnie na płycie pojawi się m.in. Matlock. Ponadto muzycy Blondie zaprosili Johnny'ego Marra (The Smiths), Zacha Condona (Beirut) oraz członkinie formacji Lucius: Jess Wolfe i Holly Laessig.

Oto ciekawostki o albumie Sticky Fingers od The Rolling Stones: