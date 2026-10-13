Kultowe seriale TVN trafią na Netflix. Znamy szczegóły umowy

Wielki powrót „Magdy M.” i „Prawa Agaty” na Netflix

Dla fanów telewizyjnych przebojów sprzed lat to doskonała informacja. Wkrótce oferta Netflix powiększy się o najpopularniejsze produkcje TVN, które dawniej gromadziły przed ekranami tłumy widzów. Użytkownicy platformy zyskają dostęp do takich hitów jak słynna „Magda M.”, uwielbiane „Prawo Agaty” oraz znana seria bożonarodzeniowych komedii „Listy do M.”.

Dla jednych będzie to szansa na odświeżenie ulubionych fabuł, a dla innych – okazja do pierwszego spotkania z tymi bohaterami. Biblioteka serwisu zacznie się wzbogacać o pierwsze z tych tytułów już 28 października, co stanowi wyjątkową gratkę dla wielbicieli rodzimego kina i telewizji.

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Setki godzin polskich produkcji w ofercie streamingowej

Porozumienie między TVN a platformą Netflix to projekt na szeroką skalę. Do zasobów serwisu trafi blisko 450 godzin lubianych przez widzów formatów. Zestawienie udostępnionych programów robi duże wrażenie i z pewnością zaspokoi różnorodne gusta subskrybentów.

Poza wcześniej wymienionymi hitami, katalog wzbogaci się m.in. o produkcje z wątkami medycznymi, takie jak „Lekarze” oraz „Diagnoza”. Fani mroczniejszych klimatów dostaną m.in. „Pułapkę” i „Pod powierzchnią”, a na miłośników lżejszej rozrywki czeka „Przepis na życie”. W zestawieniu znalazło się również miejsce dla chętnie oglądanej „Usterki”.

„Młode gliny” na Netfliksie niemal natychmiast po emisji w TVN

Współpraca stacji telewizyjnej z platformą VOD przyniesie też bezprecedensowe rozwiązanie dla osób śledzących bieżące premiery. Drugi sezon „Młodych glin” będzie można obejrzeć w sieci zaraz po tym, jak zadebiutuje na ekranach telewizorów.

Kolejne epizody mają być udostępniane waledwie 60 minut po telewizyjnej premierze. Pierwszy odcinek na takich zasadach pojawi się w serwisie już 13 października, umożliwiając widzom szybki dostęp do nowości bez konieczności długiego czekania.

Gdzie jeszcze obejrzysz hity TVN? Pozostaną w Playera i HBO Max

Rozszerzenie oferty Netfliksa o produkcje TVN nie wiąże się z ich usunięciem z innych serwisów VOD. Oficjalny komunikat precyzuje, że udostępniane tytuły zasilą bibliotekę streamingowego giganta, ale równocześnie nadal będą obecne na platformach TVN, w tym w Playerze i HBO Max, ponieważ stacja zachowuje pełne prawa do ich dystrybucji.

Te popularne pozycje mają uatrakcyjnić bazę polskich tytułów na platformie Netflix. W sezonie jesiennym serwis planuje również własne nowości, takie jak „Mniej Obcy”, serial limitowany „Prawo Bestii” i kontynuacja „Matek Pingwinów”. Wszystkie te produkcje będą dostępne w ramach podstawowego pakietu subskrypcyjnego.