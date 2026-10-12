Mike Portnoy dołączył do wyzwania #My9Albums. Oto jego absolutne płyty wszech czasów

Jeśli w ostatnich dniach twoje media społecznościowe zostały zalane kolażami z okładkami płyt, nie jesteś sam. Trend #My9Albums opanował Facebooka, Instagrama czy platformę X.

Zasada wyzwania jest banalnie prosta. Użytkownicy tworzą siatkę 3x3 składającą się z dziewięciu najważniejszych dla nich albumów muzycznych w życiu. Wyzwanie pokazuje, jak różnorodne i często zaskakujące potrafią być muzyczne korzenie każdego z nas.

Do popularnego trendu postanowił dołączyć także m.in. Mike Portnoy, perkusista Dream Theater.

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Dobra, wchodzę w zabawę w ramach #My9Albums… Oto 9 z 10 płyt, które od zawsze nazywam "TOP 10 Wszech Czasów". [...] Wybierając je, kierowałem się kryterium albumów, które od pierwszego do ostatniego dźwięku uważam za brzmieniowe i twórcze arcydzieła… Przełomowe, pionierskie płyty, które wyznaczyły nowe zasady gry dla swoich gatunków… (swoją drogą, podaję je w kolejności chronologicznej) – napisał Portnoy na swoim Instagramie.

Jakie albumy na grafice się pojawiły? Oto wyróżnione wydawnictwa przez perkusistę:

The Beatles - Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

(1967) The Who - Tommy (1969)

(1969) David Bowie - The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972)

(1972) Pink Floyd - The Wall (1979)

(1979) Beastie Boys - Paul’s Boutique (1989)

(1989) Mr. Bungle - Mr. Bungle (1991)

(1991) Jellyfish - Spilt Milk (1993)

(1993) Radiohead - OK Computer (1997)

(1997) Muse - Absolution (2003)

Natomiast dziesiątą płytą, która nie zmieściła się na grafikę, byłaby Goodbye Yellow Brick Road od Eltona Johna z 1973.

Mike Portnoy przyznał wprost, w swoim wpisie, że nie uwzględnił w zestawieniu wielu zespołów, które go ukształtowały. Wymienił m.in. Rush, King Crimson, Metallikę, Led Zeppelin, Van Halen czy Black Sabbath. – Żeby stworzyć PEŁNY obraz tego, co mnie ukształtowało, musiałbym zrobić wyzwanie "My30" albo "My50"! Już nie mogę się doczekać kolejnego takiego trendu – dodał perkusista.

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