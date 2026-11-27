Narodziny muzycznego kameleona. Oto historia powstania albumu We Care a Lot od Faith No More

Korzenie Faith No More sięgają 1979 roku, kiedy grupa muzyków z San Francisco rozpoczęła wspólne poszukiwania własnego brzmienia. Zespół funkcjonował pod różnymi nazwami, m.in. Sharp Young Men czy Faith. No Man. Dopiero w 1983 zaczął oficjalnie obowiązywać znany szyld. Początki amerykańskiej grupy były zdecydowanie burzliwe przez liczne zmiany personalne. Nie każdy o tym pamięta, ale przez skład FNM przewinęła się nawet… Courtney Love. Wszystko ustatkowało się w 1984, kiedy zatrudniono wokalistę Chucka Mosleya. Dołączył on do basisty Billy’ego Goulda, perkusisty Mike’a Bordina, klawiszowca Roddy’ego Bottuma i gitarzysty Jima Martina. W takiej właśnie konfiguracji nagrany został debiutancki album We Care a Lot.

Człowiek z metalu - Faith no more

Całość powstała metodą DIY ("do it yourself", czyli zrób to sam), jeszcze zanim jakakolwiek wytwórnia wyraziła zainteresowanie twórczością Faith No More. Nagrania zrealizowano w Prairie Sun Studios w Cotati w Kalifornii pod okiem młodego producenta Matta Wallace’a, który wcześniej nagrywał demówki zespołu w garażu swoich rodziców. –Studio znajdowało się na farmie i było wolne od wszelkich zakłóceń. Mieliśmy tylko trzy dni na nagrywanie, bo mieliśmy ograniczony budżet. Matt miał w domu małe, ośmiościeżkowe studio, ale nie sądzę, żeby kiedykolwiek wcześniej pracował na 24 śladach, więc to było dla nas wszystkich nowe doświadczenie –wspominał Gould w rozmowie dla zachodniego Metal Hammera.

Totalna harówka

Warunki nie należały do najłatwiejszych. Muzycy spali na podłodze, więc o żadnym komforcie nie było mowy. Pierwsze pięć piosenek zespół sfinansował z własnej kieszeni. I to właśnie ta taśma okazała się przełomowa. Przypadkiem usłyszała ją Ruth Schwartz, która właśnie zakładała niezależną wytwórnię Mordam Records. Zachwyciła się brzmieniem FNM i postanowiła wyłożyć brakujące pieniądze na dokończenie płyty We Care a Lot. Dlatego też członkowie grupy zostali natychmiast wysłani z powrotem do Prairie Sun, aby zarejestrować pozostałe kompozycje (na wydawnictwie znalazło się ostatecznie 10 utworów). Według przywoływanych wspomnień całkowity koszt produkcji debiutanckiego albumu wyniósł ok. 6 tys. dolarów.

Kiedy wracam myślami do tamtych czasów, moim pierwszym wspomnieniem jest to, jak to wszystko było ekscytujące, ale kiedy się nad tym tak naprawdę zastanowię, była to totalna harówka! Byliśmy spłukani i po prostu próbowaliśmy przetrwać z tą naprawdę dziwną muzyką, której z takim uporem się trzymaliśmy... –dodał basista Faith No More.

Własna kreatywność

We Care a Lot ujrzał światło dzienne 30 listopada 1985. Wówczas jeszcze niewiele wskazywało na to, że mamy do czynienia z zespołem, który na przełomie lat 80. i 90. mocno zamiesza na rynku muzycznym. Mimo surowej produkcji i braku komercyjnego sukcesu, krążek ten bez wątpienia wpłynął na kształt rockowej sceny w kolejnych latach. Muzycy FNM udowodnili, że nie ma, co ograniczać się pod kątem gatunkowym, a elementy, które – na pierwszy rzut – wydają się nie pasujące do siebie, mogą razem “zadziałać”. Wystarczy tylko nie bać się własnej kreatywności…

Jakie ciekawostki skrywa album We Care a Lot? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

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