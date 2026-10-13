James Hetfield uderza w innych wykonawców? "Metallica nie jest tu, jak niektórzy inni artyści, po to, żeby wpływać na was swoimi bzdurami"

Metallica przeżywa właśnie bardzo intensywną jesień. Formacja dokładnie 1 października rozpoczęła swoją wyczekiwaną rezydencję w kultowym już obiekcie Sphere w Las Vegas. Rezydencja grana pod hasłem "Life Burns Faster" od pierwszego występu przyciąga prawdziwe tłumy, które na własne oczy chcą zobaczyć, co takiego ikona thrash metalu przygotowała.

A w Sphere się dzieje - imponujące efekty specjalne oraz wizualne, animacje i setlista, zmieniająca się zgodnie z zasadą "No Repeat Weekend". Nieoczekiwanie na jednym z pokazów, które miały miejsce w mijający weekend, doszedł do tego nowy element w postaci mocnego wystąpienia Jamesa Hetfielda.

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James Hetfield uderza a artystów, którzy wygłaszają polityczne stanowiska na koncertach?

Mowa o koncercie w Sphere, który miał miejsce w sobotę 10 października. To w jego trakcie, w ramach krótkich wypowiedzi do publiczności, James jedną z nich wykorzystał, zdaniem wielu i wiele, do uderzenia w innych artystów i artystki, którzy wykorzystują sytuację koncertów do wygłaszania własnych politycznych stanowisk.

Wokalista i gitarzysta najpierw podziękował wszystkim tym, którzy przybyli do Las Vegas z różnych części świata, przeznaczając na to swój czas i pieniądze. Dalej James przeszedł już do rantu na "kolegów i koleżanki" z branży mówiąc, że koncerty Metalliki, w przeciwieństwie do innych, bliżej nieokreślonych artystów, nie służą do tego, aby, jak to określił Hetfield: "wciskać wam swoje bzdury, jasne? Jesteśmy tu... bez ściemy... jesteśmy tu, żeby zapomnieć o całym tym gó*nie z zewnątrz, jasne? Przesłanie Metalliki to miłość, energia i ciężka muzyka, kochanie!".

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